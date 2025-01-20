В Павлодаре женщина выдумала историю о краже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На днях 20-летняя жительница Павлодара разыграла настоящий театральный спектакль, позвонив в полицию и сообщив об ограблении.

"У меня украли сумку, в которой находились 100 тысяч тенге наличными и телефон. Я только что вышла из автобуса, когда мужчина сзади вырвал у меня сумку и убежал во дворы. Я попыталась догнать его, но не смогла", — всхлипывала девушка в трубку.

Она также описала одежду злоумышленника, однако призналась, что не запомнила его лицо. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала по указанному адресу. Оперативные сотрудники, автопатрули и участковые инспектора начали обыскивать близлежащие улицы, на которые указала потерпевшая. Проверяли всех граждан, подходящих под описание "грабителя", и просматривали записи с камер видеонаблюдения. Однако подозреваемый не попал ни в один кадр, как и сама потерпевшая, которая утверждала, что мчалась за мужчиной.

У следователя возникли подозрения из-за того, что потерпевшая сомнительно указывала направления, куда якобы убежал налетчик. Когда девушку доставили в отдел полиции для допроса, ее показания стали противоречивыми, и вскоре она расплакалась, признавшись, что никто ее не грабил. Как выяснила полиция, бабушка студентки передала ей 100 тысяч тенге для погашения кредита, однако девушка потратила деньги на собственные нужды.

"За заведомо ложный вызов специальных служб "потерпевшая" привлечена к ответственности. Ей назначен штраф в размере 30 МРП. Важно понимать, что такие шутки и розыгрыши могут угрожать безопасности других людей и отвлечь ресурсы экстренных служб. Оперативные службы и полиция должны быть доступны для решения реальных угроз, а ложные вызовы затрудняют их работу и могут помешать спасению людей в опасных ситуациях. Принцип "Закон и порядок" остается основополагающим в деятельности органов внутренних дел, направленной на обеспечение безопасности граждан и поддержание общественного порядка. Нарушители неизбежно понесут ответственность за свои действия", - сообщили в полиции.

Напомним, Ддело о хищении 2,4 млрд тенге направлено в суд в Туркестанской области.