Жительница Павлодара "наездила" штрафов более чем на 2 миллиона тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодаре полицейские за грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД) задержали 42-летнюю женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Выяснилось, что она за короткий период около 30 раз нарушила ПДД.
"Общая сумма штрафов – более двух миллионов тенге. В некоторых случаях нарушительница разгоняла свое авто до высокой скорости. К примеру, в октябре она нарушила скоростной режим на Омской трассе, передвигаясь в населенном пункте со скоростью 93 километра в час при разрешенной 60", – сообщил сотрудник областного ДП Борис Алимбаев.
По его словам, машина женщины зарегистрирована в России. Сейчас она находится на специализированной штрафстоянке.
"Нарушение скоростного режима, особенно в населённых пунктах, создаёт серьёзную угрозу безопасности всех участников дорожного движения", - подчеркнул Алимбаев.
По информации ДП, с начала этого года за неуплату штрафов павлодарские полицейские водворили на штрафтоянку 42 автомобиля.
Самое читаемое
- Представители Ирана, России и Турции выступили с заявлением после встречи в Астане
- Хасан Касымбаев - криминальный авторитет или глава ОПГ "Хуторские"?
- Вовлечение школьницы в секс-рабство: первый приговор вынесли в Кызылорде
- Казахстан заключил контракты на 120 млн долларов на выставке импорта в Шанхае
- 10-месячный ребёнок умер в Костанайской области