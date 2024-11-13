Жительница Павлодара "наездила" штрафов более чем на 2 миллиона тенге

В Павлодаре полицейские за грубое нарушение правил дорожного движения (ПДД) задержали 42-летнюю женщину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Выяснилось, что она за короткий период около 30 раз нарушила ПДД.

"Общая сумма штрафов – более двух миллионов тенге. В некоторых случаях нарушительница разгоняла свое авто до высокой скорости. К примеру, в октябре она нарушила скоростной режим на Омской трассе, передвигаясь в населенном пункте со скоростью 93 километра в час при разрешенной 60", – сообщил сотрудник областного ДП Борис Алимбаев.

По его словам, машина женщины зарегистрирована в России. Сейчас она находится на специализированной штрафстоянке.

"Нарушение скоростного режима, особенно в населённых пунктах, создаёт серьёзную угрозу безопасности всех участников дорожного движения", - подчеркнул Алимбаев.

По информации ДП, с начала этого года за неуплату штрафов павлодарские полицейские водворили на штрафтоянку 42 автомобиля.