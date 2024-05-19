Жительница Нью-Йорка держала в клетке своего двухлетнего ребёнка

В американском штате Нью-Йорк арестовали мать, которая держала своего двухлетнего ребёнка в самодельной клетке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

24–летней Наеше Лампкин предъявлены обвинения в угрозе жизни малыша. Полиция отреагировала на сообщение о ненадлежащем уходе за ребенком в одном из домов в Буффало. Прибывшие правоохранители были шокированы, когда нашли малыша запертым в клетке, которая вся была покрыта фекалиями.

Освободив ребенка, полиция отвезла его в больницу: врачи обнаружили на его теле синяки, а также два сломанных ребра. Позже мать призналась, что несколько дней назад мальчик упал с лестницы.

“Этот ребенок находился внутри самодельной клетки – манежа, который был накрыт частью кроватки, привязанной с трех сторон к верху, что не позволяло ребенку встать или выйти из манежа”, - говорится в сообщении.

По предъявленному обвинению Лампкин грозит до одного года тюрьмы.