Жительнице Костаная изменял супруг. Чтобы узнать, какие повороты судьбы ждут ее дальше, она обратилась к тарологу онлайн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Свои услуги эзотерик оценил в 100 тысяч тенге.

Расклад получился положительным, чему клиентка была рада. Однако, на деле все получилось иначе. Супруг все же ушел из семьи. После чего женщина потребовала деньги назад. Но, все пришлось решать уже через суд.

"Согласно договоренности сторон, в случае отсутствия должного результата ответчик возращает полную сумму. Таким образом, при уведомлении ответчика о возврате уплаченной суммы, ответчик, приводя различные причины сумму не возвращал", - сообщила пресс-секретарь Костанайского облсуда Ляззат Байгожина.

В ходе судебных разбирательств, закон оказался на стороне женщины. Таролога обязали вернуть потраченные деньги и приговор уже вступил в законную силу.

Тем временем, психологи утверждают, что в последнее время к ним обращается довольно много клиентов, которые пользуются услугами эзотериков.