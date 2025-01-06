Полиция помогла жительнице Костаная отыскать 58-летнего отца спустя 20 лет разлуки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Polisia.kz.

Александр Хан уехал из Казахстана в 1995 году, не оставив вестей о себе. Его дочь Юлия Хан обратилась в управление полиции города Костаная.

"Она не теряла надежды найти своего отца, который после своего отъезда в 1995-ом году на постоянное место жительства в страну дальнего зарубежья перестал поддерживать связь с семьей. Долгие годы она пыталась найти информацию о нем, но безрезультатно. Тем не менее, полицейские не оставили ее надежд и начали комплексную работу по поиску", – говорится в сообщении.

Благодаря слаженным действиям сотрудников миграционной службы местонахождение Александра Хана было установлено. Оказавшись во Франции, он проживал и работал там долгое время, но по разным причинам не поддерживал связи с родственниками.

Казахстанка наконец смогла воссоединиться с отцом. Этот случай стал настоящим подарком для семьи Хан и примером того, как важно не терять надежды и верить в лучшее.