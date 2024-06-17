Жительница Карагандинской области отсудила миллион тенге у мошенников

Жертва интернет-мошенников, которые через мобильный телефон завладели ее 1 млн тенге и оформили банковский кредит в 4,3 млн тенге, через суд вернула свои деньги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.

"Истец утверждала, что стала жертвой интернет-мошенников, которые через мобильный телефон завладели ее 1 млн тенге и оформили на нее банковский кредит в 4,3 млн тенге.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, в ходе расследования истцу стало известно, что на счет ответчика были перечислены 1 млн тенге", - говорится в сообщении Балхашского горсуда Карагандинской области.

В суде установлено перечисление средств с банковского счета истца на счет ответчика и далее – счет третьего лица. Ответчик иск не признал и пояснил, что он через интернет принял предложение от неизвестного лица открыть счета в Банке. Но передав ему свои личные данные, обещанного вознаграждения не получил.



Ответчик не отрицает, что без каких-либо на то оснований на его счет от истца поступили денежные средства, их он отправителю не вернул и распорядился по своему усмотрению. Ранее стороны не были знакомы, в каких-либо взаимоотношениях не состояли.