Жительница Экибастуза, изыскивая пути легкого и быстрого финансового обогащения, решила заработать обманом и злоупотреблением доверием пользователей информационной системы, передаёт BaigeNews.kz.

По материалам дела, в конце 2020 года она создала в WhatsApp группы, где, обладая навыками убеждения, призывала людей вкладывать денежные средства для получения прибыли.

Приглашенные ею участники групп, находясь под ее влиянием и будучи убежденными в успехе проектов, переводили свои денежные средства на банковские счета ее и ее близких родственников.

Часть полученных средств она выплачивала участникам в виде дивидендов за счет вложений новых участников, чтобы создать видимость прибыльности схемы. Остальные тратила на личные нужды.

"Так, поверив в обещания приумножить денежные средства, одна из потерпевших вступила в группу "ЛайвСтайлер". Не подозревая о преступных намерениях организатора, с января по ноябрь 2021 года она перечислила на указанные мошенницей счета (принадлежавшие ей, ее несовершеннолетнему сыну и супругу) около 14 млн тенге. Из этой суммы 8,5 млн тенге мошенница вернула потерпевшей, чтобы создать видимость честности. Оставшиеся 5,4 млн тенге она из корыстных побуждений присвоила", - говорится в сообщении суда.

В результате преступных действий 23 потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму свыше 26 млн тенге.

Вина подсудимой была доказана показаниями потерпевших и свидетелей, выписками из банковских счетов и другими доказательствами.

Совершенное преступление относится к категории тяжких, и за него законом предусмотрены альтернативные виды наказания. Более строгий вид наказания может быть назначен только в случае, если менее строгое наказание не позволит достичь исправления виновной и предупреждения новых правонарушений.

С учетом того, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении малолетнего ребенка и не имеет отягчающих обстоятельств, суд назначил ей наказание в виде 4 лет ограничения свободы.

В пользу 23 потерпевших взыскано 26 млн тенге материального ущерба.

В случае злостного уклонения от отбывания наказания ограничение свободы будет заменено на лишение свободы.