Жительница Атау с инвалидностью чуть не лишилась жилья из-за ошибки чиновников

В Актау суд рассмотрел административное дело по иску местной жительницы. Женщина потребовала от городского отдела ЖКХ восстановить ее в очереди на получение жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Согласно материалам дела, с 2017 года она стояла в очереди на получение жилья по категории "лицо с инвалидностью І-ой группы". В 2022 году госорган снял ее с учета по причине якобы смены местожительства. Однако фактически женщина никуда не переезжала.

Сложившиеся обстоятельства стали причиной подачи иска на госорган.

"В ходе разбирательств судья привел стороны к примирению, в результате чего заключено мировое соглашение. Согласно ему ответчик в лице отдела ЖКХ обязался восстановить женщину в списке очередников на получение жилья в течении двух месяцев. Она отказалась от исковых требований к чиновникам", — расссказали в пресс-службе облсуда.

Определением суда утверждено соглашение о примирении, которое вступило в законную силу.