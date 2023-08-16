Жительница Астаны стала жертвой спайкинга

Знакомство двух молодых людей закончилось спайкингом в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В полицию с заявлением обратилась молодая девушка. Она сообщила о том, что малоизвестное лицо подмешало наркотическое вещество в ее кофе. При проведении следственных действий было установлено, что девушка через социальные сети познакомилась с парнем. Молодые люди решили продолжить общение, встретившись. После чашечки кофе девушка не запомнила дальнейшие действия", - говорится в сообщении.