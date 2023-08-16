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Жительница Астаны стала жертвой спайкинга

Сегодня, 09:14
АВТОР
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vperemen.com Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
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Фото: vperemen.com

Спайкинг — это явление, при котором недоброжелательные лица тайно добавляют наркотики или сильнодействующие лекарственные препараты в напиток другого человека без его ведома

Знакомство двух молодых людей закончилось спайкингом в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В полицию с заявлением обратилась молодая девушка. Она сообщила о том, что малоизвестное лицо подмешало наркотическое вещество в ее кофе. При проведении следственных действий было установлено, что девушка через социальные сети познакомилась с парнем. Молодые люди решили продолжить общение, встретившись. После чашечки кофе девушка не запомнила дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

Стражи порядка задержали 33-летнего жителя города. Проводится расследование. Назначены экспертизы.

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