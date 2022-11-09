Жительница Алтая почти год незаконно получала пенсию в двух странах

Фото: polisia.kz

Почти год предприимчивая жительница Алтая получала пенсионные выплаты в Казахстане и в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт двойного гражданства у женщины был выявлен сотрудниками миграционной службы.

"Сотрудники миграционной службы ВКО выявили очередной факт двойного гражданства. Установить нарушителя удалось стражам порядка района Алтай при проведении сверки с районным акиматом. Полицейские выяснили, что в прошлом году 74-летняя жительница Алтая приобрела гражданство иностранного государства по Красноярскому краю и оформила паспорт гражданина Российской Федерации. Однако не сообщила об этом органам внутренних дел или загранучреждениям Республики Казахстан, тем самым нарушив закон. Более того, почти год женщина получала пенсионные выплаты, как с казахстанской, так и с российской сторон", - сообщили в МВД.

За использование казахстанских документов женщину привлекли к административной ответственности по статье 496 части 2 КоАП РК, суд назначил ей штраф 200 МРП. Также у ней изъхяли казахстанские документы и зарегистрировали утрату гражданства Казахстана.

В полиции отметили, что за нарушение законодательства о гражданстве с начала года к административной ответственности привлечены более 75 человек.

В миграционной службе Департаента полиции ВКО напомнили, что в случае приобретения гражданства другой страны необходимо в течение 30 календарных дней сообщить об этом в органы внутренних дел или загранучреждения Республики Казахстан.