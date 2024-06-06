Жительница Алматинской области отсудила у акимата 10 млн тенге

Жительница Алматинской области через суд взыскала с акимата 10 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Она обратилась в суд с иском к госорганам о взыскании 11 миллионов тенге убытков в виде утраты рыночной стоимости приобретённого участка и возведённого дома.

Истец в 2009 году купила участок у владельца, который последний легализовал и получил на него акт на право частной собственности.

Истец построила на участке жилой дом и легализовала его решением районной комиссии в 2015 году. Спустя год суд (по иску третьего лица) признал недействительными решение о легализации, акт на право частной собственности, договор купли-продажи участка, а ещё через два года и решение о легализации дома. И постановил снести дом.

По заключению эксперта, восстановительная стоимость жилого дома составляет 11 миллионов тенге.

Суд первой инстанции взыскал частично ущерб с продавца – около миллиона тенге, с аппарата акима района – 11 миллионов тенге.

Апелляция отказала в иске в связи с наличием возведённого истцом дома, который никем не снесён, находится в том же состоянии, как и при его использовании.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, рассмотрев дело, указала на следующее:

- доводы истца о причинении убытков из-за прекращения её прав на дом с хозпостройками согласно судебным актам не опровергнуты;

- истцу из-за утраты прав собственности на участок и дом с хозпостройками причинён реальный ущерб (расходы по приобретению другого дома либо по оплате материалов и строительству нового);

- восстановительная стоимость дома в 11 млн тенге по заключению экспертизы является минимальной и не соответствует рыночной стоимости в связи с ростом стоимости недвижимости за истёкшие два года;

- продавцом до настоящего времени не исполнено решение суда, взысканные около 1 миллиона тенге не выплачены, права истца не восстановлены;

- необоснован вывод о продаже всего дома как основания для отказа в иске, так как за миллион тенге соседка приобретела стройматериалы и забор;

- полученная сумма не компенсирует убытки в 11 миллионов тенге, оставшаяся разница в 10 миллионов тенге никем не возмещена.

Верховный суд изменил постановление апелляции – с акимата в пользу истца взысканы 10 миллионов тенге причинённого ущерба.