Жительница Актобе родила тройню
Сегодня, 04:19
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Сегодня, 04:19Сегодня, 04:19
88Фото: управление здравоохранения области
В Актобе из роддома выписали тройню и их мать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.
Мальчики Ахмад, Ибрагим и Абдукарим родились 16 октября в областном перинатальном центре. Вес малышей при рождении составлял 2655, 2255 и 2355 граммов.
В течение 15 дней новорождённые и молодая мама находились под наблюдением специалистов центра.
Родители тройни-мальчиков Айсана и Батыржан теперь будут воспитывать семерых детей. Ведь до пополнения у многодетных актюбинцев было уже трое дочерей и сын.
С начала 2024 года года в регионе родилось 13 618 новорожденных. В областном перинатальном центре за 10 месяцев приняли 74 двойни и три тройни.