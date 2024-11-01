Жительница Актобе родила тройню

В Актобе из роддома выписали тройню и их мать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

Мальчики Ахмад, Ибрагим и Абдукарим родились 16 октября в областном перинатальном центре. Вес малышей при рождении составлял 2655, 2255 и 2355 граммов.

В течение 15 дней новорождённые и молодая мама находились под наблюдением специалистов центра.

Родители тройни-мальчиков Айсана и Батыржан теперь будут воспитывать семерых детей. Ведь до пополнения у многодетных актюбинцев было уже трое дочерей и сын.

С начала 2024 года года в регионе родилось 13 618 новорожденных. В областном перинатальном центре за 10 месяцев приняли 74 двойни и три тройни.