Жительница Актобе отдала мошенникам семь миллионов тенге после рекламы в Instagram

В Актобе пенсионерка увидела в Instagram рекламу о преумножении денег и вступила в переписку с ее автором, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Неизвестный собеседник предложил ей скачать на телефон мобильное приложение, чтобы получить удаленное управление, попросил продиктовать код и перевести деньги. Обманутая пенсионерка выполнила все требования и сама же перевела на чужой банковский счет около семи миллионов тенге.

Она терпеливо ждала, когда ее деньги преумножатся, но спустя время поняла, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию.