Жительница Актобе отдала мошенникам семь миллионов тенге после рекламы в Instagram
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В Актобе пенсионерка увидела в Instagram рекламу о преумножении денег и вступила в переписку с ее автором, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".
Неизвестный собеседник предложил ей скачать на телефон мобильное приложение, чтобы получить удаленное управление, попросил продиктовать код и перевести деньги. Обманутая пенсионерка выполнила все требования и сама же перевела на чужой банковский счет около семи миллионов тенге.
Она терпеливо ждала, когда ее деньги преумножатся, но спустя время поняла, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию.
"Настоятельно рекомендуем проявлять бдительность и настороженно относиться к предложениям по увеличению дохода без особых усилий. Как правило, злоумышленники обещают быстрое увеличение дохода, но в итоге вкладчики теряют все вложенные денежные средства", – предупреждают в полиции.
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