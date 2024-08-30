  • 30 Августа, 18:20
  • BAIGENEWS

Жительница Актобе отдала мошенникам семь миллионов тенге после рекламы в Instagram

Сегодня, 16:42
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сгенерировано нейросетью Midjourney Сегодня, 16:42
Сегодня, 16:42
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Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney

В Актобе пенсионерка увидела в Instagram рекламу о преумножении денег и вступила в переписку с ее автором, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Неизвестный собеседник предложил ей скачать на телефон мобильное приложение, чтобы получить удаленное управление, попросил продиктовать код и перевести деньги. Обманутая пенсионерка выполнила все требования и сама же перевела на чужой банковский счет около семи миллионов тенге. 

Она терпеливо ждала, когда ее деньги преумножатся, но спустя время поняла, что стала жертвой аферы и обратилась в полицию. 

"Настоятельно рекомендуем проявлять бдительность и настороженно относиться к предложениям по увеличению дохода без особых усилий. Как правило, злоумышленники обещают быстрое увеличение дохода, но в итоге вкладчики теряют все вложенные денежные средства", – предупреждают в полиции.

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