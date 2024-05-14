Жители затопленных дачных участков Петропавловска просят помощи

Масштабное наводнение не обошло стороной и дачные массивы, в которых круглогодично проживают 75 семей Петропавловска. Для некоторых из них это было единственное жилье, которого их лишила большая вода. Сейчас "дачники" просят о справедливой финансовой поддержке в восстановлении имущества, сообщает BaigeNews.kz.

Жители дачных массивов на окраине Петропавловска пригласила корреспондента на свои участки. Дорога оказалась длинной. Добираться пришлось по железнодорожной насыпи, с высоты которой открывался ужасающий вид остающихся затопленными территорий. Кое-где среди мутной водной глади виднеются домики, где их вообще не должно было быть. Это садовые общества "Полет" и "Звездочка".

По пути на дачи руководители обществ рассказали, что большинство владельцев участков здесь либо живут круглогодичное, либо уезжают только на период зимы. Облагороженные за десятилетия территории они считают своим вторым, а для кого-то и единственным домом. Небольшая удаленность от города, чистый воздух и красочные пейзажи – вот простые причины такого выбора. Сейчас от описываемого лоска мало что осталось… Почти все домики в течение месяца были по крыши скрыты водой.

"Больше тридцати лет мы с мужем три сезона в год находимся здесь. Каждый кирпичик, каждая плиточка уложены нашими руками. Мы сюда всю душу вложили. Здесь была картиночка. А сейчас…", - рассказала встретившаяся нам на одной из улиц женщина. Ольге Черной, как и ее мужу, уже за 80 лет. Дачу супруги готовили к своей старости, чтобы отдыхать и наслаждаться природой. Теперь же придется начинать заново. "Перед началом наводнения мы были здесь. Собрали все вещи, вплоть до стола и стульев, и перенесли в баню в конец участка. Думали убережем хоть так. А баню перевернуло. Мы боимся внутрь теперь заглядывать. Домик у нас небольшой, но уютный. Был… Грязь и ил, которые принесла вода, мы уже убрали. Но стены, двери, да все… Везде глина. Считать сколько нужно на восстановление даже страшно", - поделилась пенсионерка.

К слову, не только ее баня после сошедшей воды оказалась не на своем месте. Множество домиков и других построек попросту сошли с фундамента. В пик наводнения они плавали по территории, ломая другие строения, выгибая металлические заборы. Константин Серик свое имущество буквально собирал по соседним участкам. Его семья одна из тех, которые предпочли жизнь в дачном массиве вдали от городской суеты. Сегодня вместо подготовки к огородному сезону они подсчитывают ущерб.

"Работа строителей, которая на вес золота. Плюс стройматериал наверняка взлетит в цене. Это как минимум 5-6 миллионов тенге. Пострадал дом, баня, надворные постройки. Мы четыре года регулярно живем здесь. Дороги чистим за свой счет. На старице заливаем каток. Наше общество - добротное. Оно было организовано в 1986 году. Здесь 358 дачных участков. Проживает постоянно порядка 40 семей. И сегодня мы наблюдаем колоссальные разрушения. Люди своими силами пытаются восстанавливать. Много дач разрушены до основания. Какие-то вообще уплыли. Стихия разрушила и дачные, и добротные жилые дома. Сообщество практические уничтожено", - говорит председатель садового товарищества Константин Серик.

Вида полной разрухи выдерживают не все. Виталий Тыщенко с женой переехали в дачный массив десять лет назад. Их широкая улица, разделяющая участки и старицу, сейчас залита водой. Месяц скитаний по родственникам и знакомым завершился. Сейчас семья пытается спасти, что осталось.

"У нас две пенсионерки рядом. Оба их домика сорвало с фундамента. Вот как они будут это исправлять? Одной женщине отправили видео с кадрами, в каком состоянии ее дача сейчас. У нее случился инфаркт… Люди не выдерживают. В 2017 году нас убеждали, то был человеческий фактор и больше такого не повториться. С тех пор было спокойно. Люди восстановились, жили спокойно. А сейчас снова. Да и с такой силой… У нас 11 семей здесь постоянно жили. Теперь остались без жилья", - рассказывает Виталий Тыщенко.

В этом обществе не выдержали стихию около 30 домов. Волна их сместила, перевернула или вовсе унесла по течению. К слову, один из таких уплывших домиков мы встретили напротив участка Виталия.

"Люди надеются на компенсацию, что им помогут восстановить урон. Хоть какую-то часть. Своими силами не восстановим. Пострадал трансформатор, его полностью затопило. Мы остались без электроэнергии. И сейчас невозможно добираться до дач. Нам же пересыпали дорогу земляным валом, когда вокруг соседней деревни спасали жилые дома. Не может транспорт сюда попасть. И мы не смогли заранее эвакуироваться. У нас было в запасе еще два-три дня, чтобы вывезти имущество. Но нас лишили такой возможности. Все нажитое осталось под водой. Поднимали на второй этаж, но и там была вода. Порядка 4 метров был уровень", - говорит мужчина.

Владельцы участков просят обратить внимание и на них. Стихия буквально принесла беду и в их дома. Поэтому они рассчитывают на помощь государства.

"Если бы здесь была зона подтопления, мы бы не строились, и не создавали инфраструктуру. За свой счёт не меняли бы трансформатор, ЛЭП, провода, не устанавливали бы освещение, видеонаблюдение, охрану. У нас полноценный посёлок. Но, когда строили земляную насыпь и спасали соседнее село Тепличное, о нас не подумали. Нам не дали возможности эвакуироваться, потому что дорогу разбили. Все, что люди пытались спасти на вторых этажах - уничтожено. Наше государство в состоянии помочь всем. Президент сказал никто без поддержки не останется. Мы надеемся на это. Мы не требуем квартиры и десятки миллионов компенсации. Мы просим просто оказать нам поддержку. А именно в устранении последствий наводнения. Пусть дадут оценку и нашим домам. Подсчитают убытки. Нам тоже нужна помощь в восстановлении имущества", - объяснил Константин Серик.

Жители дачных массивов сегодня могут рассчитывать на следующую помощь. 100 МРП в качестве единовременной выплаты. При этом правоустанавливающие документы предоставлять не обязательно. Достаточно подтверждения о проживании официальными органами. Это полицейские, медработники, соцработники, педагоги и просто соседи.

Также, если дом на участке является единственным жильем, то его владельцы получат еще 150 МРП в качестве возмещения ущерба.

"Предусмотрены на приобретение самого необходимого для быта. Это холодильник, кровать, телевизор. Для этого им необходимо оформить заявление и направиться его в комиссию в акимат города. Скоро начнутся выплаты. Порядка 1,2 миллиарда тенге в общей сумме выплатят владельцам дач. От наводнения этой весной пострадало свыше трёх тысяч дачных участков, на которых находились домики", - уточнила руководитель управления финансов Наталья Дышкант.

А пока по мере схода воды дачники возвращаются на свои участки и начинают уборку. Большая вода принесла много грязи, ила и разного мусора.