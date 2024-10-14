Жители южных регионов почувствуют дыхание зимы - Казгидромет

О погоде в Казахстане на ближайшие трое суток сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

По словам синоптиков, холодный антициклон продолжит оказывать влияние на северные регионы страны. Несмотря на то, что осадки прекратились, столбики термометров продолжат показывать отрицательные температуры в ближайшие ночи. Однако в дневные часы солнце будет прогревать воздух – 17 октября на севере ожидается 5-10 градусов тепла.