Жители южных регионов почувствуют дыхание зимы - Казгидромет
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О погоде в Казахстане на ближайшие трое суток сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.
По словам синоптиков, холодный антициклон продолжит оказывать влияние на северные регионы страны. Несмотря на то, что осадки прекратились, столбики термометров продолжат показывать отрицательные температуры в ближайшие ночи. Однако в дневные часы солнце будет прогревать воздух – 17 октября на севере ожидается 5-10 градусов тепла.
"Если все эти дни жители южных регионов только наблюдали, то теперь и они почувствуют дыхание зимы: смещаясь на восток антициклон обусловит понижение температуры воздуха ночью и днём, сталкиваясь с тёплыми воздушными массами с юга, контрасты температур вызовут переход дождя в мокрый снег не только в горах, но и на остальной территории юго-восточных областей", - сообщили синоптики.
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