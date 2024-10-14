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Жители южных регионов почувствуют дыхание зимы - Казгидромет

Сегодня, 21:19
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:19
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Фото: pxhere.com

О погоде в Казахстане на ближайшие трое суток сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

По словам синоптиков, холодный антициклон продолжит оказывать влияние на северные регионы страны. Несмотря на то, что осадки прекратились, столбики термометров продолжат показывать отрицательные температуры в ближайшие ночи. Однако в дневные часы солнце будет прогревать воздух – 17 октября на севере ожидается 5-10 градусов тепла.

"Если все эти дни жители южных регионов только наблюдали, то теперь и они почувствуют дыхание зимы: смещаясь на восток антициклон обусловит понижение температуры воздуха ночью и днём, сталкиваясь с тёплыми воздушными массами с юга, контрасты температур вызовут переход дождя в мокрый снег не только в горах, но и на остальной территории юго-восточных областей", - сообщили синоптики.

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