Жители восьми городов получили предупреждение от "Казгидромета"

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 20 октября ожидаются в Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Алматы, Астане, Караганде, Темиртау и ночью в Костанае, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какую погоду ожидать казахстанцам на выходных. По прогнозам специалистов, 20 октября на большей части территории страны ожидается теплая погода без осадков. В западных регионах страны пройдут дожди. По республике ночью и утром ожидается туман, на северо-западе, юге, юго-востоке – усиление ветра.