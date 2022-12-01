Жители ВКО спасли лису, замерзающую на трассе

Фото: ОФ защиты прав животных "Дворянин"

У животного отказали задние лапы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

"Лису неравнодушные люди подобрали на трассе в лютый мороз. Вероятно, из-за большого количества снега она не смогла проскочить через дорогу и стала жертвой ДТП", - рассказали в ОФ защиты прав животных "Дворянин".

У животного отказали задние лапы. Жители Белоусовки, которые подобрали хищницу, отогрели и покормили ее. Сейчас животное находится у своих спасителей, но лису необходимо доставить в ветеринарную клинику, где ей окажут необходимую помощь.