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Лента новостей

ОФ защиты прав животных "Дворянин" Сегодня, 06:27
129
Сегодня, 06:27
129
Фото: ОФ защиты прав животных "Дворянин"

Жители ВКО спасли лису, замерзающую на трассе

У животного отказали задние лапы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

"Лису неравнодушные люди подобрали на трассе в лютый мороз. Вероятно, из-за большого количества снега она не смогла проскочить через дорогу и стала жертвой ДТП", - рассказали в ОФ защиты прав животных "Дворянин".

У животного отказали задние лапы. Жители Белоусовки, которые подобрали хищницу, отогрели и покормили ее. Сейчас животное находится у своих спасителей, но лису необходимо доставить в ветеринарную клинику, где ей окажут необходимую помощь.

"Так как это представитель дикой природы, в клинике ее не оставят. Животное заберут на выхаживание в левобережный зоопарк", - добавили в ОФ "Дворянин".

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#ВКО #трасса
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:27
129
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