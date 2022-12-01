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Сегодня, 06:27
129
129Фото: ОФ защиты прав животных "Дворянин"
Жители ВКО спасли лису, замерзающую на трассе
У животного отказали задние лапы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.
"Лису неравнодушные люди подобрали на трассе в лютый мороз. Вероятно, из-за большого количества снега она не смогла проскочить через дорогу и стала жертвой ДТП", - рассказали в ОФ защиты прав животных "Дворянин".
У животного отказали задние лапы. Жители Белоусовки, которые подобрали хищницу, отогрели и покормили ее. Сейчас животное находится у своих спасителей, но лису необходимо доставить в ветеринарную клинику, где ей окажут необходимую помощь.
"Так как это представитель дикой природы, в клинике ее не оставят. Животное заберут на выхаживание в левобережный зоопарк", - добавили в ОФ "Дворянин".
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