В Республике Алтай Российской федерации произошло землетрясение магнитудой 6,4. Казахстанские сейсмологи зафиксировали поддземные толчки и на территории РК, передает BaigeNews.kz.

“Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 15 февраля в 6:52 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Российской Федерации, в 1225 километрах на северо-восток от Алматы", — говорится в сообщении сейсмостанции.

В МЧС Казахстана уточняют, что подземные толчки интенсивностью в три балла могли почувствовать жители девяти населенных пунктов ВКО: в селах Катон-Карагай, Маркаколь, Улькен-Нарын, Буран Куршим и Самарское; городах Алтай, Риддер, Зайсан.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.