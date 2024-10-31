Жители ВКО едва не отравились: у "черного" бизнесмена изъяли более 50 тыс бутылок

В рамках проводимой работы по пресечению теневой экономики при координации прокуратуры области Департаментом экономических расследований Восточно-Казахстанской области в г. Риддер пресечена незаконная деятельность индивидуального предпринимателя, которая хранила и распространяла суррогатную алкогольную продукцию в количестве 51 тыс. бутылок с использованием поддельных учетно-контрольных марок и табачную продукцию в количестве 348 тыс. пачек общей стоимостью в 350 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру ВКО.

Продажа контрафактной продукции сомнительного качества и их употребление очень опасно, поскольку могут нанести непоправимый вред здоровью граждан.