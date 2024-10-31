Жители ВКО едва не отравились: у "черного" бизнесмена изъяли более 50 тыс бутылок
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В рамках проводимой работы по пресечению теневой экономики при координации прокуратуры области Департаментом экономических расследований Восточно-Казахстанской области в г. Риддер пресечена незаконная деятельность индивидуального предпринимателя, которая хранила и распространяла суррогатную алкогольную продукцию в количестве 51 тыс. бутылок с использованием поддельных учетно-контрольных марок и табачную продукцию в количестве 348 тыс. пачек общей стоимостью в 350 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру ВКО.
Продажа контрафактной продукции сомнительного качества и их употребление очень опасно, поскольку могут нанести непоправимый вред здоровью граждан.
"Вступившим в законную силу приговором Риддерского городского суда от 05.09.2024 года директор ИП признана виновной с назначением наказания в виде ограничения свободы с уничтожением изъятой продукции.
15.10.2024 года комиссией в составе представителей прокуратуры области, Департаментов экономических расследований, экологии и судебных исполнителей изъятая продукция уничтожена на мусорном полигоне города Усть-Каменогорска", - сообщили в прокуратуре ВКО.