Жители Усть-Каменогорска могут встретиться с главой Минздрава

Фото: inform.kz

Можно прийти на отчётную встречу или записаться на личный приём, передает BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният 9 ноября прибудет в ВКО с отчетом по освещению деятельности министерства в рамках реализации поручений Главы государства.

9 ноября в 14:30 в Усть-Каменогорске состоится отчетная встреча с населением и гражданским сектором ВКО. Адрес: Улица Казахстан, 55, 5 корпус ВКУ им. С.Аманжолова, конференц-зал, 4 этаж.

Также в этот день Министр здравоохранения проведет личный прием граждан в поселке Глубокое, который пройдет в 17.20 по адресу: районный Дом культуры, улица Пирогова, 24.

Запись по номеру WhatsApp: 8-705-401-36-10.