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t.me/presseconomy Сегодня, 18:43
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Сегодня, 18:43
82
Фото: t.me/presseconomy

Жители Туркестанской области попросили главу МНЭ помочь с газом и питьевой водой

Алибек Куантыров провел встречу с жителями Туркестанской области. Во время рабочей поездки в регион министр нацэкономики встретился с жителями села Жаушыкум в Шардаринском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Сельчане обратились к главе МНЭ с просьбой помочь решить вопросы газоснабжения и обеспечения питьевой водой. Они также посетовали на возросшие тарифы на поливную воду. По их словам, за последние 3–4 года сумма выросла до 787 тенге за кубометр.
 
В свою очередь, глава МНЭ отметил, что ведомство получает аналогичные жалобы и от жителей Алматинской области.

"Мы внимательно изучим этот вопрос и примем соответствующее решение. Проблема очень важная. Ведь вопрос так же и касается продовольственной безопасности", — сказал Алибек Куантыров.

Также аграрии жалуются на низкие и нестабильные цены на хлопок. Крестьяне просят субсидии, которые были отменены государством в 2019 году, так как расходы и усилия, вложенные в урожай, не оправдываются. Кроме того, по их словам, долгое время никем не проводился агрохимический анализ почвы. Отсутствует соответствующий ГОСТ на хлопок.

Министр нацэкономики заверил, что профильные министерства в курсе сложившейся ситуации в регионе и планомерно ведут работу по пересмотру общей системы субсидирования, а также разработке стандартов. Министр обещал передать уполномоченным госорганам  жалобы фермеров. 

Далее министр провёл личный прием граждан. Председатель Совета ветеранов Шардаринского района Токсанбай Бердибеков пожаловался на качество питьевой воды и изношенное состояние установок водоснабжения. Все объекты были построены в 80-х годах.
 
Алибек Куантыров отметил, что в ближайшие два года перед Правительством стоит задача обеспечить чистой питьевой водой 100 процентов населения страны. Соответственно данный вопрос будет решен положительно. 

Также жители просят профинансировать ремонт Дома культуры в селе Кызылкум, построенного в 1980-х годах. ПСД прошла экспертизу и находится на рассмотрении в акимате.
 

Глава МНЭ сообщил, что в январе этого года населённый пункт включён в список опорных сёл. Теперь областной акимат может самостоятельно принимать решение, так как средства в рамках "Ауыл Ел-бесігі" на текущий ремонт переданы в областные бюджеты. 
 
Кроме того, поднимались жилищные вопросы. В Шардаринском районе более 1300 горожан ждут своей очереди на получение жилья. Вопрос строительства многоквартирных домов планируется отработать совместно с местными властями и профильным министерством. 
 

В селе Жаушыкум Алибек Куантыров ознакомился с ходом строительства Дома культуры в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" на сумму 679,1 миллиона тенге. Объект будет сдан в декабре 2023 года.

В этом году по "Ауыл – Ел бесігі" на реализацию 18 проектов в 5 населенных пунктах области выделено 4,5 миллиардов тенге. Средства будут направлены на строительство социально-инфраструктурных объектов.

Фото: t.me/presseconomy

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#экономика #МНЭ #питьевая вода #газоснабжение
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:43
82
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