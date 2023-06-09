Жители трёх сел покинули свои дома из-за пожара в Абайской области

Фото: МЧС РК

Жители трёх сёл в Абайской области самостоятельно эвакуировались из-за пожара на территории Батпаевского лесничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

"На 00:00 местными исполнительными органами развёрнуты эвакуационные пункты в селе Бородулиха на базе школы и колледжа. Население села Успенское, села Поднебесное и села Барышевка самостоятельно разъехались по родственникам. Для охраны общественного порядка на месте организовано дежурство сотрудниками РОП. Тушение продолжается на трёх очагах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на месте пожара задействовано 296 человек личного состава, 64 единицы техники и три вертолёта. Вертолётной техникой осуществлено 12 сбросов воды с общим объёмом 30 тонн.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания разрослась до двух тысяч гектаров. К месту пожара направили силы и средства от ДЧС Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, а также из Астаны.