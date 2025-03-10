  • 10 Марта, 08:41
  • BAIGENEWS

Жители трёх городов Казахстана получили предупреждение от Казгидромета

Специалисты прогнозируют ухудшение качества воздуха.

Сегодня, 08:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 08:03
Сегодня, 08:03
59
Фото: pixabay

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия 10 марта ожидаются в городах Атырау, Актобе и Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по всему Казахстана.

Самое читаемое

Наверх