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Жители Шемонаихи жалуются на отсутствие отопления
В акимате города по этому поводу заявляют, что уже начали подключать дома к теплу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
В регионе с третьей декады сентября в ночное время держится минусовая температура. 29 сентября аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов дал распоряжение в срочном порядке дать отопление повсеместно.
"Поскольку все дома в регионе имеют паспорта готовности, я дал распоряжение начать подключение отопления раньше, буквально с завтрашнего дня", - отмечал глава области.
Однако в Шемонаихе подачу тепла почему-то не организовали. Об этом сообщили жители города, которые мерзнут в квартирах, пытаясь обогреваться электрическими приборами. По словам шемонаихинцев, нет отопления и в школах, поэтому детям рекомендуют надевать несколько теплых кофт.
В акимате Шемонаихи сообщили, что уже начали подключать дома и социальные объекты к отоплению. При этом в ведомстве добавили, что работы идут по графику и никаких задержек нет, начало отопительного сезона было запланировано на 4 октября.
"На этой неделе всех подключим", - заверили в администрации.
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