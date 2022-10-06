open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


pixabay.com Сегодня, 05:12
121
Фото: pixabay.com

Жители Шемонаихи жалуются на отсутствие отопления

В акимате города по этому поводу заявляют, что уже начали подключать дома к теплу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В регионе с третьей декады сентября в ночное время держится минусовая температура. 29 сентября аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов дал распоряжение в срочном порядке дать отопление повсеместно.

"Поскольку все дома в регионе имеют паспорта готовности, я дал распоряжение начать подключение отопления раньше, буквально с завтрашнего дня", - отмечал глава области.

Однако в Шемонаихе подачу тепла почему-то не организовали. Об этом сообщили жители города, которые мерзнут в квартирах, пытаясь обогреваться электрическими приборами. По словам шемонаихинцев, нет отопления и в школах, поэтому детям рекомендуют надевать несколько теплых кофт.

В акимате Шемонаихи сообщили, что уже начали подключать дома и социальные объекты к отоплению. При этом в ведомстве добавили, что работы идут по графику и никаких задержек нет, начало отопительного сезона было запланировано на 4 октября.

"На этой неделе всех подключим", - заверили в администрации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ВКО #отопление #жалобы
Журналист
Сегодня, 05:12
121
Поделитесь:
Наверх