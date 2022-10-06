Жители Шемонаихи жалуются на отсутствие отопления

Фото: pixabay.com

В акимате города по этому поводу заявляют, что уже начали подключать дома к теплу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

В регионе с третьей декады сентября в ночное время держится минусовая температура. 29 сентября аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов дал распоряжение в срочном порядке дать отопление повсеместно.

"Поскольку все дома в регионе имеют паспорта готовности, я дал распоряжение начать подключение отопления раньше, буквально с завтрашнего дня", - отмечал глава области.

Однако в Шемонаихе подачу тепла почему-то не организовали. Об этом сообщили жители города, которые мерзнут в квартирах, пытаясь обогреваться электрическими приборами. По словам шемонаихинцев, нет отопления и в школах, поэтому детям рекомендуют надевать несколько теплых кофт.

В акимате Шемонаихи сообщили, что уже начали подключать дома и социальные объекты к отоплению. При этом в ведомстве добавили, что работы идут по графику и никаких задержек нет, начало отопительного сезона было запланировано на 4 октября.

"На этой неделе всех подключим", - заверили в администрации.