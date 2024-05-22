Жители Семея остались без воды из-за аварии
Вчера, 08:15
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Вчера, 08:15Вчера, 08:15
337Фото: nikcenter.org
В Семее часть города осталась без воды из-за аварийной ситуации на водопроводе, передаёт BaigeNews со ссылкой на ГКП "Семей водоканал"
"21 мая в 20:00 в связи с аварийной ситуацией на водоводе диаметром 600 мм по адресу ул. Козбагарова 22 будет отключен водозабор "Смычка" и приостановлено водоснабжение в правобережной части города Семей", - говорится в сообщении.
ГКП "Семей Водоканал" принес свои извинения за доставленные неудобства.
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