  • 23 Мая, 00:20
  • BAIGENEWS

Жители Семея остались без воды из-за аварии

Вчера, 08:15
АВТОР
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nikcenter.org Вчера, 08:15
Вчера, 08:15
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Фото: nikcenter.org

В Семее часть города осталась без воды из-за аварийной ситуации на водопроводе, передаёт BaigeNews со ссылкой на ГКП "Семей водоканал"

"21 мая в 20:00 в связи с аварийной ситуацией на водоводе диаметром 600 мм по адресу ул. Козбагарова 22 будет отключен водозабор "Смычка" и приостановлено водоснабжение в правобережной части города Семей", - говорится в сообщении.

ГКП "Семей Водоканал" принес свои извинения за доставленные неудобства.

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