Жители села Жибек Жолы Акмолинской области получили природный газ

В Акмолинской области жители села Жибек Жолы получили доступ к природному газу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Газификация крупного населённого пункта позволит подключить к системе газоснабжения более 2000 дворов до конца текущего года, а общий охват составит более 6000 домовладений. Протяженность газопровода в селе Жибек Жолы составляет около 250 километров.

"Главной задачей, поставленной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, является повышение уровня жизни населения. И сегодня жители села обеспечены природным газом, что является одним из важнейших направлений этой работы. В текущем году в регионе реализуется 12 проектов по газификации населенных пунктов с охватом порядка 125 тыс. человек. Подключение к газу – это не просто улучшение бытовых условий для жителей, это важный шаг к устойчивому развитию населенных пунктов", – подчеркнул аким области Санжар Жаркешов.

Одними из первых подключенных абонентов стала семья Эльвиры и Есиркепбая Оразовых.

"Это очень радостное и долгожданное событие для нашей семьи. Вместе с нами проживают наши 5 внуков, и мы стараемся сделать их жизнь комфортной",– отмечает глава семьи.

Кроме того, в Аршалынском районе предусмотрена единовременная социальная помощь для возмещения затрат на подключение и установку газового оборудования для социально уязвимых категорий граждан. Размер помощи составляет до 100 МРП (369 200 тенге), в зависимости от фактических затрат. Получить средства могут собственники жилья, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории Аршалынского района.

Для удобства граждан в акимате села открыт сервисный центр, где жители могут получить всю необходимую помощь в подаче документов на подключение газа и получение социальной помощи, а также услуги по оформлению жилья. Здесь же проводится регистрация для актуализации данных о численности населения, что важно для точного расчета расходов на газификацию.

К слову, в 2022 году в области были газифицированы 16 населенных пунктов, расположенных вдоль трассы магистрального газопровода. На реализацию проекта было выделено 8,9 миллиарда тенге. Газификацией также планируется охватить и Целиноградский район.