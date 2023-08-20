Жители села в области Абай своими силами возводят социальные объекты
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Таким образом сельчане хотят возродить маленький аул, чтобы привлечь в него молодые семьи. В прошлом году за счёт собственных средств местные жители построили современное футбольное поле. В этом году строят Дом культуры. Открыли в селе и мини-центр для дошколят на 25 мест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Добрую инициативу сельчан поддерживает местный акимат.
"Когда я вижу, как у других есть что-то хорошее, мне хочется, чтобы это появилось и в родном селе. Поэтому в прошлом году мы вместе с жителями приняли решение развивать свой край, делать его лучше. Чтобы наши дети не отставали от городских ребят", - говорит житель области Абай Кайрат Кенжебаев.
"После окончания строительства Дома культуры мы откроем штатные единицы и постоянной работой обеспечим 5 человек. Такие инициативы в нашем районе проводятся довольно часто. В этом году в трёх селах Кокпектинского района в рамках акции "Туған жерге тағзым" за свой счет жители возвели несколько объектов", - отмечает аким Кокпектинского района Дильдабек Оразбаев.
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