Жители села Улькен массово голосуют на референдуме по АЭС

Жители села Улькен Алматинской области проявляют высокую активность, прибывая на избирательный участок №332 для голосования в референдуме по АЭС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал службы коммуникаций Алматинской области.

"Сегодняшний референдум имеет большое значение. Это момент, когда народ сам принимает решения, касающиеся будущего страны. Выбор каждого голосующего важен. Своим выбором мы вносим вклад в развитие нашего государства. Принять участие в сегодняшнем референдуме меня побудил мой гражданский долг. Мы не должны быть равнодушны к своему будущему, - сказала жительница села Рахима Каирбекова.

Как известно, село Улькен называют одним наиболее вероятных мест, где возможно построят АЭС, если такое решение будет принято по итогам референдума.

В Жамбылском районе работает 77 участков для референдума. Все они сейчас функционируют и принимают избирателей.