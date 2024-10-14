Жители Сарани мёрзнут в домах: новая котельная-долгострой не заработала

Центральная котельная в Сарани, которая была введена в эксплуатацию в прошлом месяце спустя 12 лет после начала строительства, не прошла первое испытание холодом. Она должна была заработать в наступившем отопительном сезоне.

Однако весь моногород с 50-тысячным населением сейчас переподключают к локальным теплоисточникам, которые до строительства центральной котельной отапливали дома жителей Сарани. Подробнее об этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Вот уже несколько суток жители города Сарань с нетерпением ждут тепла в своих домах. В сентябре власти города с гордостью презентовали достроенный центральный теплоисточник (ЦТИ). Тогда говорилось, что подавляющее большинство многоэтажных домов подключены к ЦТИ, и эту зиму саранцы проведут в тепле. Однако с наступлением холодов жители города так и не ощутили в квартирах обещанное тепло.

"Я в этом городе живу уже 34 года. Сколько себя помню, столько и были проблемы с теплом. Раньше, на протяжении около 20 лет, наш дом отапливался локальной котельной, она возле нашего дома стоит. Этим летом нас всех оповестили, что дом подключили к центральной котельной. Все, естественно, обрадовались, что избавятся от копоти соседствующей котельни. Но наша радость не продлилась долго. Мы так и не дождались обещанного тепла. Сейчас мы сидим с обогревателями. Напряжение слабее стало. Потому что весь город с обогревателем сидит. В КСК сказали, что скоро наш дом опять переподключат к старой котельной. Вчера, как увидели дым в трубе, так обрадовались. Теперь ждём, когда подключимся снова к ним", – говорит Ирина Петрова.

Почему не заработал ЦТИ, пока непонятно. Аким города Еркин Баулыков объяснил ситуацию тем, что объект новый и до сих пор работает в режиме наладки. В настоящее время рабочие решают проблемные вопросы, выявленные в ходе запуска новой центральной котельной.

"Как вы знаете, это новый объект. Он строился около 10 лет. Все мы прекрасно помним, с какими определёнными историями он был связан, но тем не менее, мы его заканчиваем. Сейчас проходит режимная наладка самого оборудования. Понимая то, что могут возникать определённые проблемы, мы сохранили резервные источники теплоснабжения города – наши локальные теплоисточники. Все они сохранены: не разобраны, не проданы, остаются в рабочем состоянии", – сказал аким.

Всего в Сарани насчитываются 168 жилых домов. Из них 83, по словам акима, минувшей ночью начали отапливаться локальными котельными. Остальные 85 также переподключат к локальным теплоисточникам. Их в городе осталось восемь единиц, все они находятся в частной собственности. В акимате города пообещали сегодня завершить все работы и подать тепло в оставшиеся дома.

"Со вчерашнего вечера несколько бригад работают, делают переврезку и подключают дома к локальным котельным. Есть такие дома, которые летом подключили к центральному теплоисточнику, а их котельные снесли. Сейчас работники смотрят, как переподключить их к имеющимся котельным. Всю Сарань по сути переподключают. Потому что на старых котельных остались лишь дома микрорайона №1 и 28-го квартала", – говорит председатель КСК "Надежда" Татьяна Валяева.

По её информации, для ускорения процесса в Сарань прибыла дополнительная рабочая сила из Караганды, Шахтинска, Темиртау и Абая.

Жители Сарани возмущены тем, что они вынуждены сидеть в холодных квартирах.

"Нам обещали дать тепло ещё 1 октября, потом сказали 10-го дадут. Дома температура воздуха не превышает 15 градусов. Весь город перекопали. В прошлом году нас отапливала локальная котельная и было тепло. Летом нас отрезали от неё, сказали через центральную котельную будут отапливать. Мы обрадовались, что во дворах станет чище. Ведь от локальной котельни летят зола и сажа", – говорит жительница Сарани Елена Борис.

На данный момент в городе работают 20 бригад, которые производят работы по переводу жилых домов с ЦТИ на локальные котельные.

Тем временем, градоначальник сообщил, что центральная котельная продолжит свою работу и будет выходить на нужные параметры тепла. Также власти города заверили жителей, что им сделают перерасчёт за электроэнергию, которую они использовали в немалом количестве для обогрева холодных квартир.