Жители Риддера снова замерзают из-за проблем на ТЭЦ

Фото: astanatv.kz

Сегодня утром жители Риддера обнаружили, что радиаторы в их квартирах стали совсем холодными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Температура прямой сетевой воды с АО "Риддер ТЭЦ" составила всего 31 градус. Это произошло из-за внештатной ситуации на теплоцентрали.

"Сегодня ночью был аварийно отключён котёл высокого давления, экстренно запущен в работу резервный котёл. Температуру в теплосети будут поднимать в течение дня", — сообщил жителям заместитель акима Риддера Мурат Байжуменов.

Отметим, что накануне в соцсетях появилось видеообращение жителей Риддера к президенту страны. Горожане попросили передать в госсобственность местную ТЭЦ.

Демонополизировать теплоцентраль на прошлой неделе предложили и в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

Ранее аким ВКО Даниал Ахметов высказывался о новых владельцах Риддерской ТЭЦ. По его словам, с приходом нового собственника, с начала года у теплоэлектроцентрали образовалась задолженность свыше трёх миллиардов тенге, и есть серьёзные проблемы с поставками мазута, угля, электроэнергии.