Жители разных стран мира креативно поздравили казахстанцев с Днём госсимволов

Фото: t.me/pressmfakz

Видеопоздравления с Днём госсимволов из раных уголков планеты опубликовал казахстанский МИД, передаёт BaigeNews.kz.

Из Китая казахстанцев поздравили дети, которые трогательно исполнили государственный гимн РК.

Танцами с флагом и шоколадкой "Казахстан" передали привет из посольства РК в Малайзии.

Колоритная девушка в японском национальном костюме поздравила из страны Восходящего солнца.

Тёплые слова в честь праздника сказали юные танцоры из России.

Привет казахстанцам также передали из Сингапура, Турции, Азербайджана, Венгрии, Болгарии, Германии, Бельгии.

Напомним, госимволы РК были приняты 4 июня 1992 года. К ним относятся герб, флаг и гимн. День государственных символов в Казахстане празднуют с 2007 года.