Жители пригорода Актобе жалуются на взрывы, которые разрушают их дома

Фото: скриншот с видео

Жители села Беккул Баба в пригороде Актобе жалуются на соседство с щебеночным заводом, где регулярно проходят взрывные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Жители села говорят, что мощность взрывов такая, что трясёт все вокруг.

"Когда взрывы сильные, даже у нас потолок натяжной дома шатается. И взрыв реально чувствуется. Если это так и будет продолжаться, я думаю, что у многих дома могут рухнуть", - говорит Назгуль Сартабанова.

Местные жители утверждают, что каждый раз после мощных взрывов на стенах их домов появляются трещины. Даже новая школа "пошла по швам". Её построили всего четыре года назад. 400 учащихся фактически в зоне риска, считает директор.

"Трещины уже появились и снаружи, и внутри здания. Как можем, замазываем. Пока, возможно, серьёзной опасности для детей нет. Но необходимо держать ситуацию под контролем", - рассказывает директор школы №76 Орынбасар Бегжанов.

В акимате Актюбинской области считают, что причиной появления трещин может быть некачественное строительство самих зданий. По словам чиновников, проверка показала, что взрывы тут ни при чём.

"Мы выезжали на место, была проверка. По документам, которыми регламентируется проведение взрывных работ, всё было в порядке. И по документам, и по проектам проведения взрывных работ никаких вопросов не было", - уверяет руководитель департамента промышленной безопасности Актюбинской области Бауыржан Бекеев.

Выяснить причину появления трещин должна специальная комиссия. В её состав войдут строители, специалисты управления архитектуры и департамента промышленной безопасности. Правда, когда именно она заработает, неизвестно.