- Казахстанец узнал о тайном браке cвоей супруги и подал иск 05:50 57
- Жители пригорода Актобе жалуются на взрывы, которые разрушают их дома 04:36 198
- На 25-й день после землетрясений в Турции под завалами нашли живую собаку 03:22 354
- Пьяный дебошир угрожал ножом прохожим в Рудном 02:10 345
- Закрыта трасса Астана - Щучинск 01:17 379
- Экс-глава ЦОНа осуждён за мошенническую схему легализации российских авто 00:26 426
- Восемь миллионов звонков от мошенников заблокировали в РК с начала года 03.03.2023 515
- Задержаны сотрудники индийской фармкомпании, от препарата которой скончались дети в Узбекистане 03.03.2023 428
- Сколько потенциальных банкротов проживают в Астане 03.03.2023 548
- Куат Хамитов объявил дату следующего боя и назвал имя соперника 03.03.2023 424
- Трассы закрыты в девяти областях Казахстана 03.03.2023 468
- Как столичный биолог рисует казахские узоры с помощью бактерий 03.03.2023 444
- Курс доллара падает в Казахстане 03.03.2023 479
- Поезда "Тальго" будут ходить до Алаколя 03.03.2023 540
- Находящиеся в розыске мужчины пытались незаконно пересечь границу в Казахстане 03.03.2023 706
- Курс на Бродвей: школьный театр в Кызылорде ставит лучшие в стране мюзиклы и спектакли 03.03.2023 620
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 647
- Почти 1500 граждан подали заявления о банкротстве в Казахстане 03.03.2023 496
- Сельхозярмарка пройдёт в Астане в выходные 03.03.2023 1004
- Законопроект ради законопроекта - глава Минюста раскритиковал работу госорганов 03.03.2023 429
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 491
- Более 100 авто оказались в снежном заносе в Абайской области — МЧС 03.03.2023 518
- Терминалы начнут выдавать удостоверения личности в Казахстане 03.03.2023 528
- "Реклама для взрослых" снова появилась в Kundelik 03.03.2023 615
- Сколько займов выдано по программе "7-20-25" в Казахстане 03.03.2023 486
- На 5 миллионов оштрафовали ТЭЦ в Экибастузе 03.03.2023 803
- 1015 происшествий за год: в Генпрокуратуре рассказали о расследовании ЧП на железной дороге 03.03.2023 598
- 16-летний Алан Курмангалиев стал чемпионом турнира по настольному теннису в Португалии 03.03.2023 930
- В Караганде восьмилетний школьник вынес из огня младшую сестру 03.03.2023 686
- В Астане не могут найти место для строительства Центра травматологии и ортопедии 03.03.2023 743
- До плюс 24 градусов потеплеет в Казахстане - прогноз погоды на выходные 03.03.2023 553
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 604
- Какие авто не пустят больше в Казахстан 03.03.2023 942
- Многодетный казахстанец выпросил 92 млн тенге у любовницы по переписке 03.03.2023 860
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 1279
- Порочная связь подростка и экс-депутата в Актобе: подозреваемой в пособничестве выплатят компенсацию 03.03.2023 7723
- Особые избирательные участки откроют в день парламентских выборов. Что это значит 03.03.2023 596
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 1173
- Бесплатную глазную клинику для детей открыли в Жезказгане 03.03.2023 549
- Избиратели могут прописаться на участке в день выборов 03.03.2023 563
- В Астане приостановили строительство 76 жилых комплексов 03.03.2023 1042
- Члены Республиканского штаба демократической партии "Ак жол" проводят встречи в Актюбинской области 03.03.2023 564
- Подать заявление на банкротство казахстанцы могут через eGov.kz и eGov Mobile 03.03.2023 688
- 164 млн тенге ущерба нанесло государству фиктивное ТОО 03.03.2023 585
- Налоги на рекламу незаконно взимали с бизнесменов в Алматинской области 03.03.2023 658
- Председатель городского суда Тараза приговорен к трём годам заключения 03.03.2023 699
- Коронавирусом за сутки заразились 86 казахстанцев 03.03.2023 936
- В нескольких областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды 03.03.2023 576
- Очередная трагедия: курсант военного института найден мёртвым в Алматы 03.03.2023 1007
- Многофункциональный терминал построят в порту Курык 03.03.2023 617
- Срок прохождения грузов по Казахстану в рамках Транскаспийского маршрута сократился вдвое 03.03.2023 1064
- Раскрыто огромное состояние Елены Рыбакиной и её доходы 03.03.2023 1334
- Школьника, обезвредившего одноклассника с топором, наградили в Петропавловске 03.03.2023 770
- В Мангистау зафиксирована максимальная по республике цена на пшеничный хлеб 03.03.2023 718
- Красочный ковёр из тюльпанов презентовали в ботаническом саду Туркестана 03.03.2023 747
- Анна Данилина пробилась в полуфинал "BeeTV 40 Women's" 03.03.2023 665
- В скандальном хиджамa-центре Атырау выявили нарушения 03.03.2023 709
- Жительница Петропавловска променяла городскую квартиру на редких животных и птиц 03.03.2023 760
- В Таразе на территории тюрьмы особого режима возник пожар 03.03.2023 977
- Близ Алматы произошло землетрясение 03.03.2023 955
- Самая сексуальная боксерша Казахстана ответила на предложение пойти в депутаты 02.03.2023 779
- Ушёл на охоту и не вернулся: учителя неделю разыскивают в Туркестанской области 02.03.2023 792
- Дети голодали, мать пила - жуткие подробности о гибели ребёнка в Актобе рассказали соседи 02.03.2023 1092
- Какие цветы наиболее популярны у казахстанцев 02.03.2023 863
- Назначен новый глава Управления культуры Астаны 02.03.2023 743
- Пьют воду из озера и растапливают снег: как выживают сельчане в СКО 02.03.2023 776
- Покупатель чуть не отрезал палец продавцу в ЗКО 02.03.2023 846
- Движение по трассам ограничили в четырёх областях Казахстана 02.03.2023 798
- Какие рестораны Алматы смогут получить звезду "Мишлен" 02.03.2023 1131
- Члены партии "Ак жол" провели встречи с трудовыми коллективами в Карагандинской области 02.03.2023 762
- "Вклад Казахстана заслуживает похвалы" — в ООН подвели итоги двустороннего сотрудничества 02.03.2023 898
- В каких странах флагман iPhone стоит дороже всего? Казахстан в этом списке 02.03.2023 913
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 819
- Акима Актау оштрафовали на 172 тысячи тенге 02.03.2023 1154
- Курс доллара резко упал в Казахстане 02.03.2023 818
- Адреса дежурных ЦОНов изменились в нескольких городах Казахстана 02.03.2023 865
- Мужчину похитили в Алматы и вымогали у него миллион тенге 02.03.2023 917
- Казахстан увеличит военные расходы в 2023 году 02.03.2023 907
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 720
- Нападения на журналистов в Казахстане: подозреваемый признал вину и сдал сообщников 02.03.2023 721
Жители пригорода Актобе жалуются на взрывы, которые разрушают их дома
Жители села Беккул Баба в пригороде Актобе жалуются на соседство с щебеночным заводом, где регулярно проходят взрывные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Жители села говорят, что мощность взрывов такая, что трясёт все вокруг.
"Когда взрывы сильные, даже у нас потолок натяжной дома шатается. И взрыв реально чувствуется. Если это так и будет продолжаться, я думаю, что у многих дома могут рухнуть", - говорит Назгуль Сартабанова.
Местные жители утверждают, что каждый раз после мощных взрывов на стенах их домов появляются трещины. Даже новая школа "пошла по швам". Её построили всего четыре года назад. 400 учащихся фактически в зоне риска, считает директор.
"Трещины уже появились и снаружи, и внутри здания. Как можем, замазываем. Пока, возможно, серьёзной опасности для детей нет. Но необходимо держать ситуацию под контролем", - рассказывает директор школы №76 Орынбасар Бегжанов.
В акимате Актюбинской области считают, что причиной появления трещин может быть некачественное строительство самих зданий. По словам чиновников, проверка показала, что взрывы тут ни при чём.
"Мы выезжали на место, была проверка. По документам, которыми регламентируется проведение взрывных работ, всё было в порядке. И по документам, и по проектам проведения взрывных работ никаких вопросов не было", - уверяет руководитель департамента промышленной безопасности Актюбинской области Бауыржан Бекеев.
Выяснить причину появления трещин должна специальная комиссия. В её состав войдут строители, специалисты управления архитектуры и департамента промышленной безопасности. Правда, когда именно она заработает, неизвестно.
-
Trend news
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 488
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 1276
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 1172
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 2523
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 5625
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 969
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 1128
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 24076
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1085
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1060
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 1698
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1215
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4453
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1929
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1612
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5269
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2432
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1611
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1765
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11882
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1848
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10596
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14427
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1804
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3067
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1344
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7067
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16340
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24592
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3172
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2006
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3690
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2046
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2286
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42028
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1799
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3440
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5394
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11017
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3008
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27204
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3539
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3913
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2090
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4901
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38723
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3274
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2133
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3274
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3384
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19715
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3607
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8364
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37853
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3017
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3270
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14304
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8534
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4443
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3028
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120734
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4184
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3735
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4900
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2863
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8127
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9858
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 7102
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3654
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13952
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58903
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3749
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3685
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5794
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2947
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3831
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3714
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 17072
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6765
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32389
-
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 643
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 601
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 818
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 720
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1905
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1664
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1846
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2239
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2143
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1861
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1807
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2315
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1905
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2193
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2367
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2832
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2796
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2303
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2360
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2366
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2629
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2492
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3154
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2956
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2987
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2619
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2790
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2976
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3214
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3573
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3396
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3284
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3465
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3817
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3346
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3439
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3193
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3096
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3348
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3434
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3482
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3621
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3680
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3264
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4998
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3539
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3760
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3518
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3545
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3671
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3563
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3575
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3321
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3623
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3599
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3576
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3670
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4125
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3655
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3825
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3524
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4306
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3979
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5390
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4134
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4182
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5169
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 4324
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4732
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4463
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4839
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4995
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4817
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4872
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4692
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4540
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4882
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4858
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4693
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4933