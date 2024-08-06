Жители посёлка Бурабай заявили протест против строительства зоны отдыха на горе

Жители курортного посёлка Бурабай Акмолинской области заявили своё категорическое несогласие со строительством зоны отдыха на горе под названием "Рассыпуха". По их мнению, возведение бизнес-объекта нарушит экологический баланс и дополнительным грузом ляжет на и без того не справляющиеся инженерные сети. Только за полтора дня люди собрали более сотни подписей и направили письма во все ответственные инстанции. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

Новость о предстоящем строительстве на горе Рассыпуха быстро разлетелась по посёлку Бурабай.

"29 июля приезжали люди с измерительными приборами. Они заявили, что это их территория, и здесь они планируют построить базу отдыха. Уже забили колышки", – волнуются жители прилегающей к возвышенности улицы Дорожкина, а также других.

Население считает, что эта гора – народная, и строить на ней что-либо незаконно и неправильно.

"Эта местность любима и дорога всем нам, бурабайцам. Коренные жители и их дети выросли на этой горе и проводили лучшие моменты жизни. Для них это нечто большее, чем просто гора. Рядом семьи устраивают пикники, весело проводят время, смеются, фотографируются. Эта прекрасное место с чистым воздухом и великолепной растительностью. С этой горы открываются чудесные виды всего Борового. Зимой местные дети и приезжие туристы из разных городов катаются с горки на санках и плюшках. Почему кто-то хочет позволить себе у нас отнять дорогое и любимое? Это гора является общественной, на каком основании её хотят оккупировать?", – задаются вопросами люди.

Жители посёлка уверены, что во время строительства однозначно будет нанесён ущерб окружающей среде, ухудшит экологическую обстановку в целом.

"Повредят асфальт, который нам постелили совсем недавно и который мы так долго ждали. У нас тупиковая улица, где будут стоять автомобили отдыхающих – вдоль всей улицы, вдоль наших заборов? Сейчас здесь тишина и покой, можно выйти с маленьким ребенком на прогулку и не переживать о безопасности. Можно спокойно спать с открытыми окнами летом. При появлении же здесь базы отдыха это станет невозможным, будут постоянное движение и сигналы автотранспорта, шум гостей, громкая музыка, пьяные возгласы и так далее. Почему мы, простой народ в спальном районе посёлка, должны страдать от этого?", – волнуются сельчане.

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Опасается местное население и вероятной дополнительной мощной нагрузки на существующие инженерные сети.

"Мы сами часто страдаем от отключения воды и электричества. По вечерам напряжение падает, свет тусклый, микроволновая печь не греет. Что будет, когда появятся ещё много новых домиков? У нас в регионе немало примеров, когда инженерная инфраструктура не справляется с растущей нагрузкой", – говорят жители курортного посёлка.

На улице Дорожкина, по словам сельчан, всего два мусорных контейнера, которых самим, как говорится, не хватает. Сельчане опасаются, что при появлении новых гостевых домиков это будет постоянная свалка.

"Мы несколько лет боролись с бардаком и искали достойную мусороуборочную компанию, которая будет вовремя очищать контейнеры. И вот, наконец, появилась такая фирма, навели порядок. И опять мы же будем страдать от этой проблемы! К тому же наши контейнеры так размещены, чтобы мусорной машине было удобно подъехать и развернуться, а после строительства это будет невозможно", – приводят очередной довод бурабайцы.

Своё негодование и категорическое несогласие с предстоящим строительством базы отдыха на горе Рассыпуха жители выразили в письмах, которые направили в Управление государственного архитектурного-строительного контроля Акмолинской области, Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК, прокуратуру и областной маслихат. Под письмами подписались более сотни человек. Население предупредило, что готово бороться "до конца".

Аким посёлка Бурабай Сабыр Джалмуканов в телефонном интервью поспешил успокоить население: никакой стройки на горе Рассыпуха не ожидается.

"Мы на основании коллективной жалобы жителей сделали запрос. Там ещё ничего не строится, никакие работы не начались. Видимо, только планировали. Отдел архитектуры прислал нам ответ, что там скальная местность, а на такой какое-либо строительство запрещается. То есть на строительство будет отказ", – заверил Джалмуканов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что строительство зоны отдыха, по-видимому, решил начать новый владелец этого земельного участка.