Жители Петропавловска рассказали сколько готовы потратить на сборы детей в школу

В предстоящем учебном году в СКО за парты сядут почти 76 тысяч школьников. Впервые откроют двери школ около семи с половиной тысяч детей. В преддверии первого сентября родители по традиции обходят рынки и школьные магазины в поисках недорогого, но качественного товара. Сколько готовы потратить на школьные принадлежности жители Петропавловска, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Укороченные жилеты, юбки миди и брюки палаццо. Производители школьной формы стараются создавать образы в классическом стиле, при этом следуя модным трендам. Для мастеров по пошиву лето - жаркая пора.

"Минимальный комплект школьной формы для мальчиков до 36 размера представлен жилетом, галстуком и брюками. Это первый, второй, третий, может и четвёртый класс в зависимости от размера и роста ребёнка. И он будет составлять 20 тысяч 500 тенге, - рассказывает продавец консультант Евгения Астанина, - У нас есть списки людей, которые пострадали от паводка и для них существует скидка 25%. Для многодетных семей, для детей инвалидов, для детей сирот у нас скидка предназначена 20% от стоимости всей покупки".

В этом году в семье Карстен старшая дочь идет в первый класс. Поэтому родители стараются выбрать лучшее. К примеру, решили купить жилет и сарафан в магазине школьной формы. Подбирают образ всей семьёй в соответствии с требованиями школы. Но чтобы не переплатить, часть необходимых вещей для первоклашки заказывает в интернет-магазинах. В этом они видят существенную экономию. А всё, что необходимо примерять - ищут в местных торговых точках.

"Ещё не покупали учебники, канцелярию. Но, наверное, для первоклассника не меньше 80-100 тысяч полный комплект обойдется. Нужно понимать, что вещи тоже разные. Есть подешевле, и можно уложиться в тысяч 60. А если более качественные брать, то там уже дороже будет. Больше ста тысяч", - объяснил житель Петропавловска Артем Карстен.

Заметна суета и в магазинах с канцелярскими товарами. Там опустошаются прилавки. Самый низкий ценник, который мы нашли на простую тетрадь, был на уровне 25 тенге. Рюкзаки есть в ценовом сегменте 8-10 тысяч. Но это самый бюджетный вариант. Те, что привлекают внимание детей яркими принтами, сильно дороже.

Фото: Наталья Волкова.

Среди шариковых ручек самый дешёвый вариант нашли за 60 тенге. Среди обилия письменных предметов, красок, карандашей и альбомов родители ищут среднее в соотношении цены и предпочтений ребёнка.

Анна Михайлова в этом году готовит к учёбе сразу троих детей, но на закуп с собой взяла только двоих, оставив первоклашку дома.

"Старшие уже знают, что будем брать. Понимают, что нужно. По таким местам лучше передвигаться четко, без эмоций и распахнутых глаз. Поэтому вязала с собой старших сыновей. Здесь берём тетради, учебники определённые, не все. Письменные принадлежности, папки, краски. Не все книжки в нашей семье переходящие, поэтому траты и на это учитываем. Если по всем пунктам пройтись, то где-то тысяч 250 ушло. Это канцелярия и рюкзаки. Не дёшево, конечно, когда большая семья", - говорит Анна Михайлова.

Школьникам из социально-незащищённых и малообеспеченных семей оказывают материальную поддержку. Таких в СКО обучается около 11 тысяч. В рамках акции "Дорога в школу" им на помощь в подготовке к учебному году предусмотрено более четырёхсот семидесяти миллионов тенге.