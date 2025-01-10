Жители посёлка Майкаин Павлодарской области почувствовали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



Информация поступила в ДЧС региона 9 января в 09.55.

"Жители поселка Майкаин Баянаульского района ощутили вибрацию земли. В ходе выяснения обстоятельств проверены координаты, данные Казахстанским национальным центром сейсмологии. Установлено, что данная геолокация находится в степной зоне, в 15 км от посёлка Майкаин. Осмотр не подтвердил каких-либо разрушений и последствий", – информировали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Взрывные работы ТОО "Майкаинзолото" проводило 8 января и радиус опасной зоны не мог привести к таким последствиям, добавили в ДЧС.