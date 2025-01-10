  • 10 Января, 01:54
  • BAIGENEWS

Жители павлодарского посёлка почувствовали землетрясение

Установлено, что вибрация земли произошла в степи в 15 км от посёлка Майкаин.

Сегодня, 01:11
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:11
Сегодня, 01:11
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Жители посёлка Майкаин Павлодарской области почувствовали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Информация поступила в ДЧС региона 9 января в 09.55.

"Жители поселка Майкаин Баянаульского района ощутили вибрацию земли. В ходе выяснения обстоятельств проверены координаты, данные Казахстанским национальным центром сейсмологии. Установлено, что данная геолокация находится в степной зоне, в 15 км от посёлка Майкаин. Осмотр не подтвердил каких-либо разрушений и последствий", – информировали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.

Взрывные работы ТОО "Майкаинзолото" проводило 8 января и радиус опасной зоны не мог привести к таким последствиям, добавили в ДЧС.

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