Жители павлодарского посёлка почувствовали землетрясение
Установлено, что вибрация земли произошла в степи в 15 км от посёлка Майкаин.
Сегодня, 01:11
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Сегодня, 01:11Сегодня, 01:11
94Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
Жители посёлка Майкаин Павлодарской области почувствовали землетрясение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Информация поступила в ДЧС региона 9 января в 09.55.
"Жители поселка Майкаин Баянаульского района ощутили вибрацию земли. В ходе выяснения обстоятельств проверены координаты, данные Казахстанским национальным центром сейсмологии. Установлено, что данная геолокация находится в степной зоне, в 15 км от посёлка Майкаин. Осмотр не подтвердил каких-либо разрушений и последствий", – информировали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
Взрывные работы ТОО "Майкаинзолото" проводило 8 января и радиус опасной зоны не мог привести к таким последствиям, добавили в ДЧС.