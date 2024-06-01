Жители Павлодара остались без воды из-за аварии

Павлодарцы из разных районов города жалуются на отсутствие холодной и горячей воды. Причем, водоснабжения нет в совершенно разных концах областного центра: от Дачного и Усольского микрорайонов до Химгородков и Второго Павлодара, передаёт BaigeNews.kz.

Также жители жалуются, что в некоторых районах отмечаются перебои и с электричеством. Ситуацию прокомментировали в службе "109".