Жители Павлодара остались без воды из-за аварии
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Павлодарцы из разных районов города жалуются на отсутствие холодной и горячей воды. Причем, водоснабжения нет в совершенно разных концах областного центра: от Дачного и Усольского микрорайонов до Химгородков и Второго Павлодара, передаёт BaigeNews.kz.
Также жители жалуются, что в некоторых районах отмечаются перебои и с электричеством. Ситуацию прокомментировали в службе "109".
"1 июня в 11:55 произошло аварийное отключение на первом вводе 110 киловольт, южного водозабора. В связи с этим были отключены все насосы хозяйственно питьевой воды. Схема отключения была восстановлено в 12:41. В настоящий момент город находится на пониженном давлении, во избежание аварийной ситуации", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 3-4 часов во всех домах павлодарцев давление и подача воды нормализуется.