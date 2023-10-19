Жители Павлодара борются с нашествием крыс

Жителей Павлодара атаковали крысы. Жильцы одного из многоэтажных домов и вовсе боятся выходить в подъезд. Говорят, грызуны огромные и даже нападают, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.

По словам жильцов дома, грызунов становится больше к вечеру. Подобное соседство возмущает павлодарцев.

Жители дома обратились в управляющую организацию. Там предположили, что крысы оказались в мусоропроводе, да и в самом подъезде, не случайно. По их мнению, кто-то из жильцов выпустил домашних декоративных крыс в подъезд с приплодом.

Александра Галиева проживает в этом же доме на седьмом этаже. Говорит, раньше оставляла детскую прогулочную коляску на лестничной площадке, но после того, как туда и в сумку забралась крыса, заносит все в квартиру.

"Как только информация поступила, мы сразу начали обрабатывать, меры принимать к этому, разложили отраву. Конечно, они сразу не помирают, но они стали кушать отраву, и много крыс уже повыкидывали", - сказал директор обслуживающей организации Алексей Косинов.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области говорят, согласно статье 107 Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения, все физические и юридические лица за свой счет на систематической основе должны проводить дезинсекционные мероприятия.