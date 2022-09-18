Жители новостройки в Актау готовили еду в подъезде

Фото: Lada.kz

Жители многоэтажки готовили пищу с помощью газового баллона в казане, установленного на лестничной клетке в жилом комплекса "Premium Plaza", передаёт Baigenews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам жителей дома, их соседи приспособились проводить тои и готовить на толпу гостей. Для этого установили плитку на шестом этаже, подключили к ней газовый баллон и стали варить еду в казане.

Жилой комплекс, как говорят жители дома, сдали в эксплуатацию в конце прошлого года.

"Компания-застройщик специально построили и оборудовали помещение для приготовления еды в случае проведения тоя или садака. Здесь постоянно бегают дети, ходят сами жильцы, как так можно?", — возмутились жители дома.

Жалобу жители адресовали в общедомовой чат в WhatsApp. На место, как уверяют жители новостройки, пришёл охранник, но никаких действий толком не предпринял.

Как выяснилось, после приготовления пищи казан и газовый баллон с плиткой убрали, но на стенах осталась копоть.