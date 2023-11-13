Жители нескольких улиц Караганды остались без электричества

В связи с проведением срочного ремонта подстанции на некоторых улицах Караганды отключили электроэнергию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

По информации ТОО "Қарағанды Жарық", свет отключили из-за необходимости проведения срочного ремонта подстанции.

"До 17.00 часов света не будет по следующим адресам: улица Привольная, 3,5,7,9,11,13,15,17,24,26, переулок Саратовский, улица 8-ое марта, дома с 1 по 20, улица Гражданская, дома с 1 по 20", - сообщили в компании.

Проводятся работы по ремонту фидера трансформаторной подстанции № 121.