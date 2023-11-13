Жители нескольких улиц Караганды остались без электричества
Сегодня, 13:06
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Сегодня, 13:06Сегодня, 13:06
55Фото: shutterstock.com
В связи с проведением срочного ремонта подстанции на некоторых улицах Караганды отключили электроэнергию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.
По информации ТОО "Қарағанды Жарық", свет отключили из-за необходимости проведения срочного ремонта подстанции.
"До 17.00 часов света не будет по следующим адресам: улица Привольная, 3,5,7,9,11,13,15,17,24,26, переулок Саратовский, улица 8-ое марта, дома с 1 по 20, улица Гражданская, дома с 1 по 20", - сообщили в компании.
Проводятся работы по ремонту фидера трансформаторной подстанции № 121.
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