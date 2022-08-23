Жители микрорайона в Алматы три года не могут вернуть захваченную у них землю

Фото: baigenews.kz/Евгения Сазонова

Жители алматинского микрорайона "Тау Самал" обратились за помощью к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Люди уверены, что последние три года не исполняется закон, передаёт BaigeNews.kz.

На территории микрорайона в 2009 году жителями создан потребительский кооператив "Собственники домов жилого комплекса "Tay Самал". По словам членов кооператива, соседка захватила земельный участок, принадлежащий ПК, размером 16 соток и построила на нём два склада по 500 квадратных метров каждый.

"Мы через суд доказали захват не только нашей земли, но и двух гектаров государственной. Несмотря на то, что решение суда вступило в законную силу в сентябре 2019 года, вернуть землю до сих пор не можем", - говорят таусамальцы.

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