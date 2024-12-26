  • 26 Декабря, 16:52
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Жители Мангистау выразили соболезнования народу Азербайджана

К зданию консульства приходят представители общественности и молодёжь, чтобы разделить горе с братским народом.

Сегодня, 15:56
АВТОР
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акимат Актау Сегодня, 15:56
Сегодня, 15:56
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Фото: акимат Актау

Замакима Мангистауской области Тлеген Абишев и аким Актау Абилкаир Байпаков посетили Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Актау, возложив цветы в память о погибших в авиакатастрофе, передаёт BaigeNews.kz.

Руководители региона, разделяя горе братского народа, призвали родственников погибших в аварии сохранять спокойствие и пожелали азербайджанскому народу благополучия.

Аким Актау выразил поддержку азербайджанскому народу и оставил запись в книге соболезнований.

Также к зданию консульства приходят представители общественности, молодёжь, чтобы разделить горе с братским народом. 

Трагедия произошла утром 25 декабря.

В медицинские учреждения доставлены 29 человек.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. 

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