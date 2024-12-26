Жители Мангистау выразили соболезнования народу Азербайджана
К зданию консульства приходят представители общественности и молодёжь, чтобы разделить горе с братским народом.
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Замакима Мангистауской области Тлеген Абишев и аким Актау Абилкаир Байпаков посетили Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Актау, возложив цветы в память о погибших в авиакатастрофе, передаёт BaigeNews.kz.
Руководители региона, разделяя горе братского народа, призвали родственников погибших в аварии сохранять спокойствие и пожелали азербайджанскому народу благополучия.
Аким Актау выразил поддержку азербайджанскому народу и оставил запись в книге соболезнований.
Также к зданию консульства приходят представители общественности, молодёжь, чтобы разделить горе с братским народом.
Трагедия произошла утром 25 декабря.
В медицинские учреждения доставлены 29 человек.
Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
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