Замакима Мангистауской области Тлеген Абишев и аким Актау Абилкаир Байпаков посетили Генеральное консульство Азербайджанской Республики в Актау, возложив цветы в память о погибших в авиакатастрофе, передаёт BaigeNews.kz.

Руководители региона, разделяя горе братского народа, призвали родственников погибших в аварии сохранять спокойствие и пожелали азербайджанскому народу благополучия.

Аким Актау выразил поддержку азербайджанскому народу и оставил запись в книге соболезнований.

Также к зданию консульства приходят представители общественности, молодёжь, чтобы разделить горе с братским народом.