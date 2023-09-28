Жители Курчатова получили ключи от новых квартир
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Обладателями ключей от новых квартир по улице Тәуелсіздік 23 сегодня стали 18 детей-сирот оставшихся без попечения родителей, 6 многодетных и 40 неполных семей, а также воспитывающих детей с ограниченными возможностями, передает BaigeNews.kz.
Среди новоселов есть 78-летняя жительница Курчатова, Бахткан Муликова, многодетная мама, воспитавшая 6 детей и награжденная подвеской "Алтын алқа". В преддверии Дня пожилого человека она получила ключи от квартиры.
Отметим, аким города Курчатова, Болат Абдралиев, поздравил новых жильцов с получением квартир и отметил, что восстановление жилых домов в Курчатове будет продолжено.
На сегодняшний день имеется предварительная договоренность с собственником многоэтажных жилых домов по адресам улицам Олимпийская 35 и 37 о начале их восстановления в следующем году. Также разработана программа социально-экономического развития на восстановление дома по улице Школьная 2.
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