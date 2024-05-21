Жители Костаная просят акимат выкупить у них пострадавшие от воды дома

Костанайцы предлагают местным властям выкупить подтопленное паводком жилье. Речь идет о старой части города, которую весной топит постоянно. Большинство местных жителей не хочет ремонтировать жилье, потому что район в будущем пойдет под снос, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Не хотим в квартиру"

Житель района "Колесные ряды", что находится на берегу реки Тобол, Александр Ситников помнит все масштабные паводки за последние 30 лет. Говорит, что их на его памяти было четыре. Но весеннее половодье этого года превзошло все ожидания. Улица, на которой расположен дом Александра – не самая ближняя к реке. Но вода здесь наделала столько бед, что разбираться приходиться до сих пор. Его дом, как и десятки соседских, несколько суток был по окна в воде.

"Людям предлагают на выбор либо квартиру, либо дом в микрорайоне "Кунай". Но я не могу представить, что буду жить в квартире. Это надо искать гараж, дачу, потому что привык работать на земле и не думать за место на парковке. Я в этом доме уже столько лет живу и сложно будет менять место жительства. Но посмотрим, что скажут власти", - рассуждает Александр Ситников.

А в большой семье Кунтуара Бажикова вообще за голову берутся и не знают, что делать. Землянка, в которой живет пенсионер, находится после паводка в предаварийном состоянии.

"Говорят, что предложить могут жилье не дороже 22,8 млн тенге. Но я разве найду дом за такую цену, чтобы в нем могла жить вся моя семья? А в квартиру мы как все поместимся? На своем земельном участке я планировал в этом году начать строительство нового дома. Теперь после паводка все планы рухнули. Тем более, говорят, что этот район городские власти снесут", - говорит Кунтуар Бажиков.

Но пенсионеру Бажикову, можно сказать, повезло. Жилье предоставят только тем, у кого дом не подлежит восстановлению. Тем же, у кого жилье сильно не пострадало, просто сделают ремонт и оставят какое-то время жить в соседстве с аварийными домами. Хотя изначально власти говорили о другом.

Что нам стоит парк построить?

В апреле, как только русло реки Тобол начало возвращаться в свои берега, жителей "Колесных рядов" то ли обнадежили, то ли расстроили. Аким Костаная Марат Жундубаев сообщил, что больше такого подтопления домов не хочет, а потому жилища здесь снесут и обустроят парк. Люди с волнением приняли эту новость. Уезжать с насиженного места немногие хотели. После визитов оценочных комиссий, выяснилось, что на "Колесных рядах" паводком повреждено свыше 140 домов. Часть признаны аварийными, часть подлежит ремонту. Но теперь, по словам чиновников, речь о полном сносе микрорайона не идет. По крайней мере, в ближайшем будущем. На вопрос корреспондента BaigeNews.kz, зачем ремонтировать поврежденные паводком дома и тратить на это средства, если в перспективе они все равно идут под снос, в городском акимате пояснили: сейчас денег на выкуп домов нет. И когда они появятся, неизвестно.

"Нужно понимать, что до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Пока мы не ликвидируем ее, говорить о других планах, в том числе и по обустройству парка, рано. Нам сейчас главное обеспечить жильем тех, кто остался без крыши над головой, произвести все необходимые выплаты. Но действительно, район "Колесных рядов" по генеральному плану находится в рекреационной зоне. В конце мая состоятся общественные слушания по обсуждению плана детальной планировки микрорайона. Будет учитываться мнение местных жителей. Но когда ПДП начнет реализовываться, сказать трудно. Средств в бюджете на это пока нет", - пояснил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.

Дома, которые признаны аварийными, а также земельные участки после приобретения пострадавшим нового жилья отойдут в собственность государства. На объектах проведут так называемую постутилизацию, дезинфекцию и чернение. А вот дома, которые подлежат ремонту, пока так и останутся соседствовать с аварийными. И, по словам властей, теперь до 90 процентов жителей района просят выкупить у них подтопленное жилье. Но денег, повторяют чиновники, на это нет.

Локальное стихийное бедствие

Но от весеннего половодья пострадали не только дома вдоль поймы реки Тобол. Самыми первыми начало топить жителей района "Костанай-2". Грунтовая вода здесь каждый год становится бедой. И этой весной не стала исключением. Десятки домов и дворов были затоплены, в микрорайоне даже развернули оперативный штаб. Только вот когда 6 апреля в городе объявили режим ЧС, внимания местным жителям поубавилось. Власти боролись с разливом реки Тобол, и грунтовые и талые воды с полей были делом вторым.

"Мы тоже считаем себя пострадавшими от паводка. У многих полы поднялись и вздулись, по стенам плесень пошла, а в погребах до их пор стоит вода. Но нас почему-то не хотят приравнивать к тем, кто жил вдоль Тобола. Это несправедливо, мы тоже понесли ущерб", - писали в одном из пабликов в соцетях жители района "Костанай-2".

Однако в городском акимате напрочь отрезали: выплаты этим жителям не положены. И в качестве аргумента привели постановление правительства РК от 19 декабря 204 года. Чиновники руководствуются правилами по возмещению ущерба вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Так дома, которые расположены в жилом массиве "Костанай-2", по этим правилам не попали в зону действия объявленного режима чрезвычайной ситуации. Потому как не находятся в пойменной части реки Тобол. Поэтому местным жителям не положены социальные выплаты и компенсации за причиненный материальный ущерб.

"В законе о гражданской защите имеется процедура, согласно которой определяется территория действия ЧС. Есть и соответствующий закону классификатор. После объявления режима чрезвычайной ситуации проводится заседание комиссии, а нормативный документ, который определяет зону для ликвидации последствий, направляется для регистрации в органы юстиции. Район "Костанай-2" не попал в эту зону. Соответствующие разъяснения людьми получены", - отметили в акимате Костаная.

Денежный вопрос

В городском акимате говорят, что на ликвидацию последствий паводка идут как бюджетные, так и спонсорские средства. В Костанае дома строят и квартиры приобретают за счет внебюджетных средств. За счет казны оплачивается оценка домов и ущерба по товарно-материальным ценностям, а также проводятся социальные выплаты. Если где-то не хватит средств, предполагается двойное финансирование с обоих источников.

В специальную комиссию по оценке и возмещению материального ущерба вместе с сотрудниками госорганов вошли депутаты городского маслихата и независимые эксперты.

Всего в комиссию поступило свыше 1 800 заявлений на единовременные социальные выплаты. На них претендовали владельцы 182 жилых домов и 1659 дачных домиков. По частным домам всем выплаты произведены. Бюджет потратил на это более 67 млн тенге. 113 дачникам было в выплатах отказано, а за более чем 1500 домиков на территории садовых общества владельцы получили компенсации почти на 571 млн тенге. В общей сложности из бюджета выплачено порядка 640 млн тенге. Не остались без помощи государства и те, кто арендовал жилье и их имущество было повреждено водой.

"Вопрос по арендаторам жилья полностью урегулирован. Есть соответствующий нормативно-правовой акт. Те люди, которые подлежат выплатам, они получили их. 113 человек получили отказ, потому что если некоторые люди владеют несколькими дачными участками, им платится только за один из них. Но, в основном, заявления были удовлетворены в кратчайшие сроки. Мы долго ждали разъяснения по дачным участкам, а по домам выплатили буквально на второй-третий день", - отметил замакима Костаная Алмат Исмагулов.

Паводком в Костанае повреждено 174 индивидуальных дома. Это более половины из тех, которые находились в зоне подтопления. Также водой повредило почти 1500 дачных домиков. 53 из них были единственным жильем для своего владельца.

Что касается возмещения материального ущерба, то комиссиями приняты 887 обращений. Все поврежденные наводнением частных дома прошли процедуру технического обследования. 167 из них уже получили само заключение. В итоге аварийными признаны 78 домов, а в предаварийном состоянии 20 домов. Нельзя восстановить, по мнению экспертов, 96 жилых объектов.

А вот дачные домики лучшем состоянии. Из обследованных 53 объектов невозможно восстановить всего два домика. Но по 23 объектам работы еще идут.

"Отмечу, что согласно действующему законодательству, пострадавшие, чье жилье признано аварийным, вправе самостоятельно осуществить поиск жилища или рассчитывать на строительство дома по типовому проекту в микрорайоне Кунай. Комиссии рассмотрели все случаи, когда дома не пригодны для проживания. Это 99 из 174 объектов. 73 владельца согласились, чтобы им приобрели другое жилье, 13 человек оспорили результаты техобследования и требуется повторный осмотр, девять человек заявили, что будут ждать, пока построят частные дома в микрорайоне Кунай, а четверо, к сожалению, не имеют полного пакета документов и им оказывается помощь в их сборе", - добавил Алмат Исмагулов.

Те же, кто не согласен с заключением техобследования и считают, что их дом в худшем состоянии, чем определили специалисты, имеют право запросить повторный осмотр. Для этого руководители оценочной группы вместе с подчиненными выезжают на объект и осматривают его. Если есть ошибка, то ее исправят. Если нет, то придется обращаться в суд. Но, как подчеркнули власти, ни один из поврежденных водой домов не стоил дороже суммы, которая дается на приобретение для пострадавших жиля – 22,8 млн тенге.

К концу мая оценочными комиссиями будут подготовлены заключения об ущербе по товарно-материальным ценностям, а также смета и калькуляция по затратам на ремонт домов, которые можно восстановить. А строительство домов для пострадавших в микрорайоне Кунай планируется завершить в июле этого года. Они будут построены по типовому проекту площадью в 80 кв. м. После завершения строительства дома введут в эксплуатацию, поставят на баланс государственного жилищного фонда, после этого предоставят в собственность пострадавшим. Сложностей со строительством, по уверениям властей, нет, участок определен, начата привязка к местности проектов, и к концу мая здесь приступят к строительно-монтажным работам.