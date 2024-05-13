Жители Костаная останутся без горячей воды до конца лета
Сегодня, 16:15
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Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
84Фото: baigenews.kz
До 1 сентября будет отключена горячая вода в 34 многоэтажках Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Как отметили в ГКП "КТЭК", это связано с реконструкцией участка тепломагистрали по пр.Абая.
Горячей воды не будет до конца лета:
- в 9 микрорайоне дома 11, 12, 13, 15,
- пр.Абая, 21,
- Чкалова, 15А, 15Б,
16.
- В. Интернационалистов, 1/1, 2, 2/1, 2А, 5(1), 5(2),
- Быковского, ЗА,
- Гашека, 18(1), (2),
- Маяковского,
101, 101/1,
- микрорайон "Наурыз", дома 1, 1Б, 2, 3, ЗА, ЗБ, 4, 5, 6,
6A, 7, 8, 9,
- Абая, 25, 27.
Реконструкция тепломагистрали выполняется в рамках подготовки к отопительному сезону для бесперебойного теплоснабжения в сезон 2024-2025.