Жители Костаная останутся без горячей воды до конца лета

До 1 сентября будет отключена горячая вода в 34 многоэтажках Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Как отметили в ГКП "КТЭК", это связано с реконструкцией участка тепломагистрали по пр.Абая.



Горячей воды не будет до конца лета:

- в 9 микрорайоне дома 11, 12, 13, 15,

- пр.Абая, 21,

- Чкалова, 15А, 15Б,

16.

- В. Интернационалистов, 1/1, 2, 2/1, 2А, 5(1), 5(2),

- Быковского, ЗА,

- Гашека, 18(1), (2),

- Маяковского,

101, 101/1,

- микрорайон "Наурыз", дома 1, 1Б, 2, 3, ЗА, ЗБ, 4, 5, 6,

6A, 7, 8, 9,

- Абая, 25, 27.



Реконструкция тепломагистрали выполняется в рамках подготовки к отопительному сезону для бесперебойного теплоснабжения в сезон 2024-2025.