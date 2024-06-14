Жители Костаная остались без холодной воды

Холодная вода пропала в домах жителей Костаная, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Наша Газета".

В ГКП "Костанай-Су" сообщили, что произошла аварийная ситуация на очистных сооружениях. 13 июня в 18:30 было понижено давление, но из-за большого потребления воды областным центром резервуары не успевают наполняться.

В 23:10 насосы были специально остановлены, чтобы заполнить резервуары. Причина аварии выясняется.

Отключили воду и в селе Заречное близ Костаная. По данным акимата села, в связи с аварией на водоводе отключена вода с 00:00 до 06:00 14 июня.