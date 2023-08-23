Жители Кокшетау пять лет живут на безымянных улицах

Жители 170 новых домов в Кокшетау возмущены тем, что улицам, на которых они проживают, не могут дать названия вот уже пять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 31 канал.

Люди говорят, что отсутствие названий улиц доставляет им большие неудобства, они не могут вызвать скорую помощь, пожарную и даже такси.

"Табличек с названиями нигде нет. Ориентиром служат магазин, школа и детский сад. Когда идет дождь, грязь – дороги нет. Нам трудно, хотим, чтобы дали названия и номера домов", - возмущается одна из жительниц.

Жителям приходится самим добираться до этих объектов, чтобы оттуда их забрали.

"Когда вызываем скорую помощь, водители не могут найти и мучаются. Также обстоят дела с доставкой. Когда родственники, знакомые приезжают, не могут найти наши дома", - жалуется еще одна жительница.

В акимате известно о проблеме. Весной этого года были проведены публичные слушания.

"Жители предложили назвать улицы в честь казахских биев. Однако, эту инициативу отклонили. Как отметили в городском отделе культуры, новые названия раздаются не произвольно, а с учетом ряда правил", - отметили в сюжете 31 канала.

В настоящее время ведутся работы по присвоению названным позициям наименования улиц, которые будут завершены до конца года.