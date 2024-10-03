Жители казахстанских мегаполисов потеряли 171 млн тенге в новой финпирамиде

В Шымкенте осудили организаторов финансовой пирамиды "Пайызсыз баспана", передаёт BaigeNews.kz.

В ходе судебного разбирательства установлено, что с 2019 по 2021 годы через Instagram подсудимые привлекали деньги вкладчиков в Шымкенте, Алматы и Астане, пообещав предоставить им жильё по низкой стоимости.

Выяснилось, что за счёт средств вкладчиков подсудимые приобретали недвижимое и движимое имущество только для себя, причинив ущерб 134 потерпевшим на сумму свыше 171 миллиона тенге.

Приговором межрайонного суда по уголовным делам за создание и организацию деятельности пирамиды к лишению свободы на сроки от трёх до шести лет осуждены руководитель и сотрудники ЖК "Пайызсыз баспана".

Приговор суда не вступил в законную силу.