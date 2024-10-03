Жители казахстанских мегаполисов потеряли 171 млн тенге в новой финпирамиде
Сегодня, 17:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
78Фото: baigenews.kz
В Шымкенте осудили организаторов финансовой пирамиды "Пайызсыз баспана", передаёт BaigeNews.kz.
В ходе судебного разбирательства установлено, что с 2019 по 2021 годы через Instagram подсудимые привлекали деньги вкладчиков в Шымкенте, Алматы и Астане, пообещав предоставить им жильё по низкой стоимости.
Выяснилось, что за счёт средств вкладчиков подсудимые приобретали недвижимое и движимое имущество только для себя, причинив ущерб 134 потерпевшим на сумму свыше 171 миллиона тенге.
Приговором межрайонного суда по уголовным делам за создание и организацию деятельности пирамиды к лишению свободы на сроки от трёх до шести лет осуждены руководитель и сотрудники ЖК "Пайызсыз баспана".
Приговор суда не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Блогера подозревают в изнасиловании 10-летней девочки
- "Ты моя будешь, я твой буду": учитель домогался школьниц в Астане
- Тело 14-летней девочки обнаружили в Акмолинской области
- В водохранилищах Казахстана освобождают место для приёма талых вод
- Перспективы радиационных технологий: Продбезопасность и рост урожаев в сельском хозяйстве