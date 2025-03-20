Центр исследований благополучия при Оксфордском университете опубликовал новый отчет о мировом счастье, и Казахстан снова удивил положительными результатами, поднявшись с 49-го на 43-е место, передаёт BaigeNews.kz.

Лидером рейтинга восьмой год подряд остается Финляндия, за ней следуют Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды – эти страны традиционно остаются в топе самых счастливых. В то же время, Ливан, Сьерра-Леон и Афганистан оказались на самых низких позициях, отражая сложную социально-экономическую ситуацию в этих странах.

Что касается ближайших соседей Казахстана, то их позиции в рейтинге выглядят следующим образом: Узбекистан – 53-е место, Кыргызстан – 75-е, Таджикистан – на 90-й строчке, а Россия – 66-е.

Таким образом, Казахстан продолжает показывать стабильный рост в мировой таблице счастья, подтверждая свою приверженность улучшению благополучия граждан.