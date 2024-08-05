Жители Караганды остались без воды из-за аварии
Сегодня, 11:41
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Сегодня, 11:41Сегодня, 11:41
74Фото: slmrt.ru
Утром 5 августа в Караганде произошло аварийное отключение электроэнергии, вызвавшее перебои в водоснабжении, передаёт BaigeNews.
"Сегодня в 5 августа 5:17 утра в результате технологического нарушения на электрических сетях ТОО "Караганды Жарык" произошло отключение электроснабжения главной водопроводной насосной станции "2 Зона". В 8:07 электроснабжение возобновлено, насосные агрегаты включены в работу. В настоящее время ведется восстановление гидравлического режима, водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении акимата Караганды.
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