Жители Караганды остались без воды из-за аварии

Утром 5 августа в Караганде произошло аварийное отключение электроэнергии, вызвавшее перебои в водоснабжении, передаёт BaigeNews.

"Сегодня в 5 августа 5:17 утра в результате технологического нарушения на электрических сетях ТОО "Караганды Жарык" произошло отключение электроснабжения главной водопроводной насосной станции "2 Зона". В 8:07 электроснабжение возобновлено, насосные агрегаты включены в работу. В настоящее время ведется восстановление гидравлического режима, водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении акимата Караганды.