  • 5 Августа, 12:07
  • BAIGENEWS

Жители Караганды остались без воды из-за аварии

Сегодня, 11:41
АВТОР
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slmrt.ru Сегодня, 11:41
Сегодня, 11:41
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Фото: slmrt.ru

Утром 5 августа в Караганде произошло аварийное отключение электроэнергии, вызвавшее перебои в водоснабжении, передаёт BaigeNews.

"Сегодня в 5 августа 5:17 утра в результате технологического нарушения на электрических сетях ТОО "Караганды Жарык" произошло отключение электроснабжения главной водопроводной насосной станции "2 Зона". В 8:07 электроснабжение возобновлено, насосные агрегаты включены в работу. В настоящее время ведется восстановление гидравлического режима, водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении акимата Караганды.

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