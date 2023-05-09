Жители Караганды нашли червей в воде из-под крана

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Жители дома №3А по улице Гоголя обнаружили красных червей в питьевой воде, набранной из-под крана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Жильцы с разных этажей на "незваных гостей" в холодной водопроводной воде жаловались несколько дней. В ТОО "Караганды Су" отреагировали на сообщения и проверили воду на чистоту. Также сотрудники компании провели промывку уличного водопровода, но только до наружной стены дома, так как дальше, внутри дома, водопровод является собственностью жильцов, и обслуживать его должны либо сами жильцы, либо КСК.

Как отметили в "Караганды Су", результаты проверки ничего не дали: посторонних примесей в воде сотрудники водоканала не обнаружили. Поэтому жильцам рекомендовали провести ревизию либо заменить внутридомовую разводку и стояки.