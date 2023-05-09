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pixabay.com Сегодня, 11:25
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Сегодня, 11:25
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Фото: pixabay.com

Жители Караганды нашли червей в воде из-под крана

Жители дома №3А по улице Гоголя обнаружили красных червей в питьевой воде, набранной из-под крана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Жильцы с разных этажей на "незваных гостей" в холодной водопроводной воде жаловались несколько дней. В ТОО "Караганды Су" отреагировали на сообщения и проверили воду на чистоту. Также сотрудники компании провели промывку уличного водопровода, но только до наружной стены дома, так как дальше, внутри дома, водопровод является собственностью жильцов, и обслуживать его должны либо сами жильцы, либо КСК.

Как отметили в "Караганды Су", результаты проверки ничего не дали: посторонних примесей в воде сотрудники водоканала не обнаружили. Поэтому жильцам рекомендовали провести ревизию либо заменить внутридомовую разводку и стояки.

"Дом по улице Гоголя №3А - пятиэтажный, в нём порядка 60 квартир, на первом этаже находится магазин. Наша труба, подающая воду в этот дом, одна. То есть труба ТОО "Караганды Су" заходит в подвал дома - оттуда идёт внутридомовая подвальная разводка жителей и КСК. Якобы черви были обнаружены в одной квартире в середине дома. Вся разводка в доме - общее имущество граждан и КСК. Стояки холодного водоснабжения в подвале дома в ужасном состоянии", - сообщили в ТОО "Караганды Су".

 

 

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Сегодня, 11:25
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